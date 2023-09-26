Dağlık Karabağ ve Azerbaycan temsilcilerinin bir sonraki toplantısı Stepanakert’te yapılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın heyeti, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan temsilcileri arasında İvanyan’da (Khocalu) yapılan müzakerelerin sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bildirdi. Açıklamada Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in Dağlık Karabağ temsilcileriyle bir sonraki toplantıya katılacağı belirtiliyor. Toplantı Stepanakert’te gerçekleşecek. Bir sonraki toplantının önümüzdeki günlerde yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bir dizi insani meseleyle ilgili konular ele alındı.

25 Eylül’de Dağlık Karabağ ve Azerbaycan temsilcileri arasında İvanyan’da ikinci görüşme gerçekleşti.

Dağlık Karabağ heyetinde Artsakh Parlamentosu’nun “Artsakh Demokrat Partisi” grubunun başkanı Davit Melkumyan ve Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Sergey Martirosyan da yer aldı.

Azerbaycan tarafında ise müzakerelere Meclis milletvekili Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı özel temsilci yardımcısı Beşir Hacıyev, Özel Temsilcilik çalışanı İlkin Sultanov katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/26/Dağlık-Karabağ-Azerbaycan-Stepanakert/257500