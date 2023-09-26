Brüksel’de Ermenistan-Azerbaycan görüşmesi: Taraflardan ilk açıklamalar

Belçika’daki Ermenistan-Azerbaycan görüşmesi sonrası konuşan AB temsilcisi, şeffaflık ve insani yardıma erişime ihtiyacı vurguladıklarını bildirdi. Azerbaycan, görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak niteledi.

DUVAR – Ermenistan, Azerbaycan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Fransa ve Almanya temsilcilerinin katıldığı beşli toplantı bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı.

Reuters’ın haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış politika danışmanı, toplantının ‘oldukça yapıcı’ geçtiğini söyledi. Danışman, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini ilerletme şansının mevcut durumda daha iyi olduğunu belirtti.

AB: ŞEFFAFLIK VE İNSANİ YARDIMA ERİŞİM İHTİYACI VURGULANDI

Konuya ilişkin AB’den yapılan ilk açıklamada ise AB temsilcisinin görüşme sırasında ‘şeffaflık ve insani yardıma erişimin yanı sıra Bakü’nün Karabağ’daki Ermenilerle ilgili vizyonu konusunda daha fazla bilgiye duyulan ihtiyacı vurguladığı’ ifade edildi. AB’den yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Karabağ’daki Ermeni halkın geleceğine ilişkin vizyonuyla ilgili daha fazla detay talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 26 Eylül’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan’ın katılımıyla bir görüşme yapılacağı açıklanmıştı. Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği’ne dayandırdığı haberinde, Hacıyev ile Grigoryan’ın 26 Eylül’de Brüksel’de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in danışmanlarının katılacağı belirtilmişti.

Bugünkü görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 5 Ekim tarihinde İspanya’nın Granada şehrinde yapılması planlanan görüşmesinin hazırlıklarının ele alınacağı ifade edilmişti.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs’ta Brüksel’de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran’da Moldova’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz’un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/brukselde-ermenistan-azerbaycan-gorusmesi-taraflardan-ilk-aciklamalar-haber-1639532