Ayasofya’nın bir kapısı daha kırıldı: ‘Sadece ittirdim’

Ayasofya’nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 05.29’da kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar, “Sadece ittirdim” dedi.

Ayasofya’da yeni bir hasar oluştuğu daha ortaya çıktı. Ayasofya Camii sorumlusu, son olarak bir başka kapısının daha kırıldığını belirtti.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre davaya konu olan olay bugün İstanbul 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıranın Atif Kasar olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Kasar hakkında kurum adına şikayetçi olundu.

‘Devriye atarken kırığı fark ettim’

Kapının kırıldığı gece nöbet tutan güvenlik görevlisi Turgay Benek, mahkemede tanık olarak dinlendi. Benek, şunları söyledi:

“O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’dan sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.”

‘Sadece ittirdim’

Kapıyı kırdığı öne sürülen Atif Kasar hakkında, “Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçlamalarıyla dava açıldı. Sanık Kasar ise kapının kırılmasına ilişkin, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, kırılan kapının bir kültür varlığı olup olmadığının araştırılması ve maliyetinin tespit edilmesi için bilirkişi araştırmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/ayasofyanin-bir-kapisi-daha-kirildi-sadece-ittirdim-1075776508.html