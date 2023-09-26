28 bini aşkın Karabağlı Ermeni, Ermenistan’a sığındı

Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik 19 Eylül’deki saldırısı ve 20 Eylül’deki ateşkesin ardından Karabağlı Ermeniler Ermenistan’a sığınıyor.

26 Eylül Salı yerel saatle 22.00 itibarıyla Dağlık Karabağ’dan 28.120 kişi Ermenistan’a giriş yaptı.

Şu ana kadar Syunik’te 1.305, Vayots Dzor’da 700, Tavush’ta 268 ve Armavir İllerinde 147 olmak üzere toplam 3.253 kişiye konaklama imkanı sağlandı.Bazı siviller ise belirttikleri adreslere ulaştı.

Karabağ Bilgi Merkezi’nin bildirdiğine göre, Ermenistan’a taşınmak isteyen ancak kendi ulaşım araçlarına sahip olmayan siviller, 26 Eylül saat 16.00’dan itibaren Stepanakert’teki Ermenistan Oteli’nde faaliyet gösteren çalışma grubuna başvurabilir.

Önümüzdeki günlerde otobüslerle ulaşımın başlaması planlanıyor.

Bu arada Azeri yetkiililer cumartesi akşamı Stepanakert şehrinin enerji sisteminin Azerbaycan enerji sistemine bağlandığını duyurdu.



Şu ana kadar şehrin elektriği Ermenistan’dan geliyordu.

BBC Rusça ise binlerce Karabağlı Ermeninin, başkent Stepanakert’teki havaalanı yakınındaki çadır kampında yaşadığını yazdı. Habere göre insanlar Azerbaycan ordusunun zulmünden korkuyorlar ve yakınlarda konuşlanmış Rus barış güçlerinin korumasını ve arabuluculuğunu bekliyorlar.

Azerbaycan ordusu gazetecilerin sığınma güzergahını görmesine izin verdi. AFP ekibi, sınırı geçenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğunu gözledi.AFP’ye göre 20’li ve 30’lu yaşlarındaki birkaç Ermeni erkek, Azerbaycan sınır karakolunda kimlik tespiti için kameraya bakmak zorunda kaldı.

Azerbaycanlı bir hükümet kaynağı AFP’ye verdiği demeçte, “Azerbaycan, Karabağ’da silahlarını bırakan Ermeni savaşçılara af uygulamayı planlıyor. Ancak Karabağ savaşları sırasında savaş suçu işleyenlerin bize teslim edilmesi gerekiyor” dedi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet, BBC Azerbaycanca, BBC Rusça, AFP)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29176/28-bini-askin-karabagli-ermeni-ermenistan-a-sigindi