19 bin kişi Karabağ’dan Ermenistan’a geçti

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Khachatryan, Karabağ’dan ayrılan 19 bin kişinin sınırı geçerek Ermenistan’a geldiğini açıkladı. Putin ve Reisi de telefon görüşmelerinde Karabağ’daki durumu ele aldı.

DUVAR – Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan, Azerbaycan’ın başlattığı askeri operasyonun ardından ateşkes sağlanan Karabağ hakkında açıklama yaptı.

Reuters’ın Rus devlet haber ajansı TASS’tan aktardığına göre, Khachatryan, bugün saat 15.15 itibarıyla en az 19 bin kişinin Karabağ’dan sınırı geçerek Ermenistan’a geldiğini duyurdu. Bu açıklamadan dokuz saat önce, Karabağ’dan 13 bin 550 kişinin geldiği bildirilmişti.

PUTİN, REİSİ’YLE GÖRÜŞTÜ: ‘SORUNLAR DİPLOMATİK YOLLA ÇÖZÜLMELİ’

Karabağ’daki Ermeni nüfusun Ermenistan’a geçişleri devam ederken, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin telefonda görüştüğünü ve görüşmelerinde Karabağ’daki gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

AA’nın aktardığına göre, Karabağ’daki gelişmelerin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin istişare edildiği görüşmede, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı. Tarafların, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan oluşan bölgesel danışma platformu “3+3″ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği görüşmede, Reisi, İran’ın BRICS’e katılma başvurusuna Rusya’nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

KREMLİN: MİSYON İÇİN AZERBAYCAN’IN RIZASI GEREKİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın “Karabağ’da uluslararası misyon olmalı, bu konuda müttefiklerimizle çalışıyoruz” sözlerini değerlendirdi.

Karabağ’da olası bir misyon görevlendirilmesi için Azerbaycan’ın onayının gerektiğini söyleyen Peskov, “Bu konuda henüz somut bir durum göremiyoruz. Herhangi bir misyon ancak Azerbaycan tarafının rızasıyla var olabilir” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın Karabağ sürecinde ABD’nin aksine somut bir şekilde yer aldığını belirterek, “Rusya’nın Karabağ süreciyle etkileşim düzeyini ve buna katılımımızı, ABD’ninkiyle karşılaştırmak mümkün değil. Aynı şey Karabağ sürecine ilişkin sözlü değil fiili katılımımızla ilgili de söylenebilir, karşılaştırılamaz” ifadelerini kullandı. Sözcü Peskov, Rus Barış Gücü’nün bölgede önemli rol oynadığını ve bunun devam edeceğini de söyledi.

ABD’DEN 11,5 MİLYON DOLAR İNSANİ YARDIM

USAID’den Samantha Power, Ermenistan’ın sınır köyü Kornidzor’da.

Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, Ermenistan’a yaptığı ziyaret sırasında, Karabağ’daki Ermeni sivillerin durumunu ‘üzücü’ olarak nitelendirerek Azerbaycan’a ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlama çağrısı yaptı. Power, ABD’nin de bu bağlamda 11,5 milyon dolar sağlayacağını bildirdi. Power, bağımsız gözlemcilerin ve yardım kuruluşlarının Karabağ halkına erişiminin sağlanmasının ‘son derece kritik’ olduğunu belirtti. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/19-bin-kisi-karabagdan-ermenistana-gecti-haber-1639502