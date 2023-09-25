Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Paşinyan’a yanıt

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün ve önceki günlerde yaptığı açıklamada Rusya’ya ve Rusya ile içinde bulundukları ittifaka yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan’a yönelik sert bir açıklama yayınladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nikol Paşinyan’ın 24 Eylül Pazar günkü konuşmasında dile getirdiği ifadelere dair bir açıklama yaptı. Rusya Paşinyan’ın mesajının “Rusya’ya yönelik kabul edilemez saldırılar içerdiğini” belirtti. Açıklamada sert ifadelere yer verildi:

“İç ve dış politikadaki başarısızlıkların sorumluluğunu Moskova’ya yükleyerek sorumluluğu kendi üzerine kaydırma girişimi açıkça ortadadır.”

Rusya’ya göre, Ermenistan Başbakanı, “Ermenistan’ı bilinçli olarak Rusya’dan uzaklaşmaya hazırlandığını itiraf etti”.

Açıklamada şöyle dendi: “Moskova, kardeş Ermenistan’a güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında geniş destek sağladı ve sağlamaya devam ediyor. 2020 sonbaharında Rusya Federasyonu ve Başkan Vladimir Putin’in çabaları Ermenistan’ın tamamen yenilgisini engelledi. Nikol Paşinyan haftalar önce ateşkesi kabul etmiş olsaydı, yenilgi daha hafif olacaktı. Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’daki özverili faaliyetleri, Rusya’nın Azerbaycan ve Ermeni halkları arasında barışı sağlamaya yönelik son derece zor misyonunu yerine getirmeye devam eden kararlılığını doğruluyor.”

Açıklamada, “Ülkemiz, Ermenistan’daki Rus şirketleri için yapay sorunlar yaratmaya yönelik artan dürtülere rağmen, sürekli olarak Ermenistan’la hem ikili ilişkilerde hem de Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında daha yakın ekonomik bağları kurma yolunu izlemektedir. Bugün, Ermenistan ekonomisinin etkileyici büyümesine ve vatandaşların refahına katkıda bulunan rekor dinamikler gösteriyorlar” dendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan’ı 2020’deki üçlü deklarasyonda üstlendiği yükümlülüklerden ‘kaçmakla’ ve anlaşmazlığın çözümünü Batı’da aramakla suçladı:

“Bölgesel konularda Nikol Paşinyan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020’de varılan centilmenlik anlaşmasını sürdürmek yerine, Batı’nın Dağlık Karabağ’ın statü meselesinin çözümünü gelecek nesillere bırakma yönündeki çağrılarına boyun eğdi. Prag ve Brüksel’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıyan 1991 Almatı Deklarasyonu temelinde hareket etme kararı aldı. Bu, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonun imzalandığı koşulların yanı sıra Rus barışı koruma birliklerinin konumunu da temelden değiştirdi. Ermeni liderliğinin dar görüşlülüğü nedeniyle, Ermenistan’ın güvenliğinin güçlendirilmesi alanında bir dizi anlaşmanın uygulanması mümkün olmadı.”

Rusya, Azerbaycan ordusunun geçen hafta Karabağ’a düzenlediği saldırıda ise, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Karabağ’da kalmasının sebep olduğunu ileri sürdü.

Paşinyan ise 20 Eylül ateşkes sonrasında yaptığı açıklamada Ağustos 2021’den bu yana Karabağ’da Ermenistan ordusunun bulunmadığını söylemişti.

Agos