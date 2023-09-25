Papa Francis, göçmenlere yönelik ‘kayıtsızlığı’ kınadı: “Akdeniz’i dünyanın barış laboratuvarı yapın”

Fransa’yı ziyaret eden Papa Francis, “kayıtsızlık fanatizmini” eleştirdi.

Marsilya ziyareti sırasında Avrupa hükümetlerini çatışmalardan kaçan sığınmacılara sahip çıkmaya çağıran Papa, “korku felci” ve kayıtsızlığa karşı uyarılarda bulundu.

57,000 kişin bulunduğu Velodrome Stadyumu’nda halka seslenen Papa, zor durumda olanları kurtarmanın insanlığın ve medeniyetin asli bir görevi olduğunu vurguladı.

Papa, Fransa’nın ötenaziyi yasallaştırma planları için “bizler insan hayatıyla oynamayız, ne başında, ne de sonunda” ifadesini kullanarak kürtajla ilgili tavrını da vurgulamış oldu.

Göçmenleri kurtardıkları için STK’lara teşekkür eden Papa, onların çabalarını engellemeye yönelik girişimleri kınadı.

Son dönemde, özellikle Afrika ülkelerinden deniz yoluyla Avrupa’ya gelen göçmen sayısındaki artışın kimin sorumluluğu olduğu konusunda Avrupa’da hararetli tartışmalar yapılıyor.

Günümüzde Fransa’da toplumun yalnızca üçte biri kendini Katolik olarak tanımlıyor, düzenli olarak ayinlere katılanların oranı ise yalnızca yüzde altı.

Serbestiyet