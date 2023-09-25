Karabağ’da göç ve patlamanın gölgesinde ikinci görüşme

Azerbaycan’ın operasyonu sonrası binlerce Ermeninin evlerini terk etmek zorunda kalıp göç yollarına düştüğü Karabağ’da 2 Azeri askeri mayın patlamasında hayatını kaybetti.

*Fotoğraf: Agos

Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı askeri operasyondan bir gün sonra Karabağ’da sağlanan ateşkesin ardından Azerbaycan ve Karabağ Ermenileri, bugün ikinci kez bir araya geldi.

Rusya’nın barış güçlerinin arabuluculuğuyla yapılan toplantı, İvanyan’da (Hocalı) gerçekleşti.

Karabağ heyetinde Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Sergey Martirosyan ve Artsakh Demokrat Parti grubunun lideri David Melkumyan yer alırken, Azerbaycan’ı ise milletvekili Ramin Memmedov temsil etti.

Toplantı sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.

Karabağ’da patlama: 2 Azeri askeri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün (24 Eylül) akşam saatlerinde Karabağ’da orduya ait bir kamyonun geçişi sırasında mayın patlaması gerçekleştiğini duyurdu.

Patlama sonucu araçta bulunan askerlerden kurmay albay Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov hayatını kaybederken, Elvin Aliyev de yaralandı.

Binlerce Karabağlı göç yollarında

Azerbaycan’ın askeri operasyonundan bu yana binlerce Karabağlı Ermeni, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalarak Ermenistan’a göç etti.

Bugün yerel saatle 12.00 itibarıyla Ermenistan’a ulaşan Karabağlıların sayısı, 4 bin 850’ye çıktı.

*Fotoğraf: Armenpress

Operasyon sonrası başkent Stepanakert ve çevresindeki bölgelerden göçen yüzlerce Karabağlı Ermeni, yanına alabildikleri kısmi eşyalarıyla Ermenistan topraklarına ulaşmaya başladı.

Karabağ yetkilileri, yerinden edilmiş binlerce insanı bölgeden Ermenistan’a tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı.

Kremlin, Aliyev-Erdoğan görüşmesinden ‘umutlu’

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Moskova’nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin Karabağ’da güvenliğin sağlanmasına ve hayatın normalleşmesine yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

*Fotoğraf: Mikhail Metzel/TASS

“Bunlar egemen ülkeler ve işbirliği ilişkileri geliştirmek için egemenlik haklarını kullanıyorlar; Bakü ve Ankara’nın çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz” diyen Peskov, Moskova’nın da “hem Ankara hem de Bakü ile daha az yakın olmayan ilişkileri” olduğunu sözlerine ekledi.

Paşinyan’a ‘darbe girişimi’ iddiası: 8 gözaltı

Ermenistan’da Ulusal Güvenlik Servisi’nin operasyonuyla iktidarı zorla ele geçirme girişimi ve Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İsimleri açıklanmayan kişilerden 7’sinin “Haçlılar Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu” üyesi olduğu belirtildi. Operasyonda haberleşme cihazları, silahlar ve mühimmat bulundu.

AB, Karabağ görüşmelerine ev sahipliği yapacak

Paşinyan ve Aliyev’in 5 Ekim’de İspanya’nın Granada kentinde buluşması planlanıyor.

Üst düzey bir AB (Avrupa Birliği) yetkilisine göre, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in baş diplomatik danışmanı Simon Mordue, Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve Almanya temsilcileriyle bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, dokuz aydır abluka altına aldığı Karabağ’a, saldırılarda sivil ve polislerin öldüğü gerekçesiyle 19 Eylül’de askeri operasyon başlattı.

Azerbaycanlı yetkililer, aynı gün yaptıkları açıklamada dördü polis altı Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

*Fotoğraf: X

Artsakh (Karabağ) İnsan Hakları Savunuculuğu Ofisi’nin derlediği bilgiye göre, Azerbaycan’ın saldırısı sonucu en az 200 kişi öldü, 400’den fazla kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenlerden 10’unun sivil ve bunların 5’inin de çocuk olduğu belirtildi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sokağa çıkan yurttaşlar, hükümeti protesto ederek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etti.

20 Eylül’de varılan anlaşma ve ateşkes kararının ardından Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan temsilcileri, Azerbaycan’ın Yevlak kentinde 21 Eylül’de bir araya geldi. Toplantıya Rusya Barış Gücü’nden bir temsilcisi de gözlemci olarak katıldı. Toplantıdan bir sonuç çıkmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Eylül itibariyle Karabağ birliklerinin, Rusya barış gücü birliklerinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatı teslim etmeye başladığını açıkladı.

Paşinyan da aynı gün yaptığı açıklamada “durumun kötüleşmesi halinde” Karabağ Ermenilerinin Ermenistan’a dönebileceğini söyledi.

Kaynak: Armenpress, TASS, The Guardian

(NT)

bianet