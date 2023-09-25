Kanada’dan ‘Nazi’ özrü: Meclis’te alkışlarla karşılanmıştı

DUVAR – Kanada’da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler için savaşan kişiyi ‘onurlandırdığı’ için özür diledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin 22 Eylül’de Kanada Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka’yı ‘savaş kahramanı’ olarak nitelemişti.

‘KARARIMDAN PİŞMAN OLDUM’

AA’nın aktardığına göre, parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka’nın, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı. Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Meclis’te bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim” ifadesini kullandı.

Parlamento üyelerinin ve Ukrayna delegasyonunun, kendisinin Hunka’dan söz edeceğinden haberdar olmadıklarını anlatan Rota, “Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum” açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı yazılı açıklamada, Rota’nın, Hunka’yı davet ederek parlamentoda tanıtma konusundaki tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, bu konuda daha önce Başbakanlık Ofisi’ne ya da Ukrayna delegasyonuna bilgi verilmediğini bildirdi. (DIŞ HABERLER)

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