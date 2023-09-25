Irak’taki Ermeniler parlamentoda temsiliyet istiyor

Irak’ta yaşayan Ermeniler kendilerini siyasi süreçte haksızlığa uğramış görüyor. Nüfusları giderek azalan Ermeniler, Irak parlamentosunda kendilerini temsil edecek bir koltuğa sahip olmayı bekliyorlar.

Bağdat’taki Ermeni kilisesine giderek ibadet edenlerin iki değişmez talebi bulunuyor: barış ve huzur.

Irak’ta yıllarca çeşitli silahlı grupların kiliselere yönelik ardı ardına gelen saldırılarına rağmen Ermeni kilisesinin çanı hep çaldı.

Ermeni-Ortodoks Patrikhanesi İdari Müdürü Hakop Sugaşaqyan, “Ermeni tarihi kadimdir. Burada yaşamaya başladığımız ilk günden bu güne kadar Irak’ın kendi vatanımız olduğuna inandık. Irak halkından ayrılamayız. Şimdi Ermeniler olarak ülkedeki Hristiyan kotası içerisinde parlamentoda temsil edilmek istiyoruz” dedi.

2004 yılına kadar Irak’ın petrol zengini vilayeti Basra’da 350 civarında Ermeni ailesi yaşıyordu ancak günümüzde bu sayı 150’ye kadar düştü.

Musul vilayetinde 120 aileden sadece 3’ü kaldı. Bağdat’ta daha önce 6 bin Ermeni aile bulunuyordu ancak bu sayı da 500’e düştü.

Ermeni Ortodoks Kilisesi rahibi Kivork Kaşakyan, “Irak ve dünya ülkeleri için sürekli barış ve huzur çağrısında bulunuyoruz. Savaş istemiyoruz. Çünkü ister bir ülke içinde olsun, ister iki ülke arasında, savaş nihayetinde yıkım demektir” diye konuştu.

Irak’ın aksine Kürdistan Bölgesi Ermeniler için güvenli bir sığınak durumunda. IŞİD savaşından önce Kürdistan Bölgesi’ndeki Ermenilerin sayısı bin 500 aile kadardı. Ancak şimdi 3 binden fazla Ermeni aile bulunuyor.

Öte yandan İKBY Parlamentosunda azınlıklara verilen 11 sandalyeden biri Ermenilere ait.

ERMENİ HABER AJANSI