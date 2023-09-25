Hint uzman: Hindistan’ın Ermenistan’da hava üssü kurma düşünmesinin zamanı geldi

“Hint-Ermeni Dostluğu” STK’sının başkanı Rananjay Anand, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan’ın Ermenistan’da askeri/hava üssü kurma düşünme zamanını geldiğini açıkladı.

Anand şunları kaydetti:

“Erdoğan, Ermenistan’ın egemen toprakları üzerinden Türkiye’yi kara yoluyla Azerbaycan’a bağlayan Zengezur Koridorunun Ermenistan’ın herhangi bir itirazı olmaksızın açılmasını sağlamak ve zorlamak için Nakhicevan’ı ziyaret ediyor. Bu Hindistan için de iyi bir haber değil, çünkü bu (koridor) Keşmir (Hindistan) kapılarına giden pan-Türkistan rotasını etkinleştirmeyi amaçlıyor. Hindistan’ın güvenliğine yönelik tehdit Pakistan-Türkiye-Azerbaycan üçlüsü tarafından planlanıyor. Ermenistan’da bir Hint askeri/hava üssü hakkında düşünmenin zamanı geldi.”

ERMENİ HABER AJANSI