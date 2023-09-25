Ermenistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrar konularını ele aldı

Birleşik Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 78. oturum çerçevesinde 24 Eylül’de New York’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Bakanlar Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrar konularını ele aldı.

Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’ın devamlı saldırganlığını, 19 Eylül’de Dağlık Karabağ’a (Artsakh) karşı geniş çaplı askeri saldırıyı, bundan önce Laçin koridorunun 9 ay engellenmesini ve Dağlık Karabağ’ın tamamen abluka altına alınmasını vurguladı. Taraflar uluslararası ortakların somut eylemlerinin önemini ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımların düşürme ihtiyacını vurguladı.

Taraflar aynı zamanda Ermenistan ve Hindistan arasındaki ikili gündemi de ele aldı.

ERMENİ HABER AJANSI