Erdoğan Nahçıvan Zirvesi’nde konuştu: Ermenistan’dan artık samimi adımlar bekliyoruz

By euronews Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını beklediklerini belirtti. REKLAM Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katıldı. Tören sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, “Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz, muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir,” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’le imzaladıkları Şuşa Beyannamesi’nin ilişkileri müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, Nahçıvan’ın tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan’la ilişkilerde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. ‘Doğal gaz hattı Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak’ Nahçıvan’ın bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Hazar geçişli uluslararası doğu batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan’la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan Demir Yolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili alan anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk.” Son günlerde bölgede kritik gelişmelerin yaşandığına vurgu yapan Erdoğan, ‘Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadığını ‘söyledi. Aliyev: Nahçıvan ve Azerbaycan bağlantısı Sovyet döneminde kesildi Aliyev Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki kara bağlantısının Sovyet dönemi liderlerinin aldığı bir kararla kesilmesini eleştirdi. Erdoğan da 2020 yılında Rusya arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak Zangezur koridorunun bir an önce açılması gerektiğini vurguladı. Euronews