Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a ilk mülteci akını

By euronews

Dağlık Karabağ’da 120 bin civarında etnik Ermeni yaşıyor.

Azerbaycan’ın 19 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlattığı bir gün süren “terörle mücadele” operasyonu sonrası Ermenistan’a sığınan mülteci sayısı 5 bine ulaştı.

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Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, “25 Eylül günü öğle saatlerinden itibaren 4 bin 850 zorla yerinden edilmiş kişi Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a girdi” denildi.

Açıklamanın devamında, “Zorla yerinden edilen kişilerden 3 bin 900’ünün kayıt işlemleri tamamlandı, 950’sinin ihtiyaç değerlendirmesi devam ediyor. Hükümet kalacak yeri olmayan herkese kalacak yer sağlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan’a ulaşan ve güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen sığınmacı bir kadın, “Bir kabustu. Tarif edecek kelime yok. Köy ağır bombardımana tutuldu. Köyde neredeyse hiç kimse kalmadı. Ermenistan’ın Syunik bölgesindeki Tegh köyünde büyükannemin evi var, ne olacağını görene kadar orada kalacağım.” diye konuştu.

Dağlık Karabağ’dan kaçıp Ermenistan’a geçen etnik Ermeni mülteci sayısı 5 bine ulaştı AP

Bölgeden gelen görüntülerde evlerinden ayrılıp Ermenistan’a geçenlerin yanlarında genellikle bir iki valiz eşya getirdikleri göze çarpıyor.

Dağlık Karabağ’dan gelen etnik Ermeniler, Ermenistan’ın Syunik bölgesindeki Goris kasabasına ulaştı AP

Rusya’dan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da konuşlu Rus barış gücü askerlerinin tahliyeye yardımcı olduğunu bildirildi.

Erivan yönetimi ise Moskova’yı, bölgedeki Ermenilere destek vermemenin yanı sıra dolaylı olarak Azerbaycan’ın yanında yer almakla suçluyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında hükümetin Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin haklarını ve güvenliğini korumak için uluslararası ortaklarla birlikte çalıştığını dile getirdi.

Paşinyan, “Çabalar somut sonuçlar vermezse, hükümet Dağlık Karabağ’daki kardeşlerimizi Ermenistan Cumhuriyeti’nde her türlü özenle karşılayacaktır.” ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Dağlık Karabağ’da etnik Ermeniler, SSCB’nin dağılmasının ardından “Artsakh Cumhuriyeti” adında bir ülke kurdu. Ancak söz konusu yönetim, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

Dağlık Karabağ’da 120 bin civarında etnik Ermeni yaşıyor.

Euronews