Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUR uçağıyla saat 11.20’de, Atatürk Havalimanı’ndan Nahçıvan’a gitti.

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Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan’ı taşıyan uçak saat 13.20 sıralarında Nahçıvan’a iniş yaptı. Erdoğan’ı Aliyev karşıladı.

Erdoğan’a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ele alınması, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan ile Aliyev’in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Milliyet Gazetesi