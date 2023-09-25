Binlerce Dağlık Karabağlı Ermeni bölgeden kaçarken Erdoğan, Aliyev ile görüşecek

Artı Gerçek – Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmeyi planlarken, binlerce Dağlık Karabağlı Ermeni, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde “egemenliğini tesis ettiği” askeri operasyonun ardından Dağlık Karabağ bölgesinden kaçıyor.

ERDOĞAN NAHÇIVAN’DA ALİYEV İLE KARABAĞ’I GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan’ın Azerbaycan’ın Ermenistan, İran ve Türkiye arasında kalan özerk Nahçıvan bölgesine bir günlük bir ziyaret gerçekleştireceği ve Azerbaycan lieri Aliyev ile Karabağ bölgesindeki durumu görüşeceği belirtildi. Ermenistan ve Azerbaycan 30 yıl içinde bu bölge için iki kez savaştı. 2020’de altı hafta süren çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakların büyük bölümünü geri aldı. 2020’deki çatışmada Azerbaycan’a silah desteği veren Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan’ın son askeri operasyonunun amaçlarını desteklediğini ancak operasyonda hiçbir rol oynamadığını söylemişti.

Uluslararası alanda Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınan Karabağ’daki Ermeniler, kendilerinden çok daha büyük olan Azerbaycan ordusunun 24 saat süren askeri operasyonunun ardından geçen hafta ateşkese zorlanmıştı. Karabağ’ı evleri olarak gören 120 bin Ermeni’nin liderleri pazar günü Reuters’e yaptıkları açıklamada Azerbaycan’ın bir parçası olarak yaşamak istemediklerini ve zulüm ve etnik temizlikten korktukları için Ermenistan’a gideceklerini söylemişti. Azerbaycan’ın tanımadığı bölgedeki yerel yönetim “Artsakh Cumhuriyeti” lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan Reuters’a verdiği demeçte ” (Bölgede yaşayanların) yüzde doksan dokuz nokta dokuzu tarihi topraklarımızı terk etmeyi tercih ediyor” dedi.

2900’DEN FAZLA KİŞİ ERMENİSTAN’A GEÇTİ

Ermenistan hükümeti binlerce mülteci için hazırlıklarını sürdürürken, Pazartesi günü saat yerel saatle 05:00 itibarıyla Dağlık Karabağ’dan 2 bin 900’den fazla kişinin Ermenistan’a geçtiğini açıkladı.Ermenistan tarafından Stepanakert, Azerbaycan tarafından ise Hankendi olarak bilinen Karabağ’ın başkentindeki b Reuters muhabirine göre, yakıtı olanlar Laçın Koridoru’ndan Ermenistan sınırına doğru ilerlemeye başladı.

Reuters’ın geçtiği fotoğraflarda düzinelerce arabanın başkentten çıkıp koridorun dağlık virajlarına doğru ilerlediği görülüyor.

Sabah saatlerinde de Stepanakert kentindeki Dağlık Karabağ Ermenilerinin toplu halde kendilerini Ermenistan’a taşıyacak otobüslere binmeye devam ettiği görüldü.

Pazar günü Azerbaycan Savunma Bakanlığı, silahlı Dağlık Karabağ Ermeni güçlerine ait roketler, top mermileri, mayınlar ve mühimmat da dahil olmak üzere daha fazla askeri teçhizata el koyduğunu açıkladı. Karabağ Ermenileri, Azerbaycan’ın bölge bütünleşirken haklarını garanti altına alma sözünü kabul etmiyor. Ermenistan, bölgede insan hakları ve güvenliği izlemek üzere bir BM misyonunun derhal görevlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

ERİVAN’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR, 140’TAN FAZLA GÖZALTI

Rusya’nın TASS haber ajansının Ermenistan İçişleri Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre, Ermenistan polisi pazartesi günü başkent Erivan’da düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda en az 142 kişiyi gözaltına aldı.

TASS muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, sabah erken saatlerde de Ermenistan polisinin özel kuvvetleri Erivan’ın merkezinde yolları kapatan muhalif göstericileri gözaltına almaya başladı. Polis hoparlörlerle protestocuları Erivan’ın merkezindeki Tumanyan-Sarian kavşağını kapatmanın yasadışı olduğu konusunda uyardı ve bunun sonucunda yaklaşık 10 kişi daha gözaltına alındı. Erivan’ın çeşitli bölgelerinde protestolar halen devam ediyor.

ERMENSİTAN’DA DARBE HAZIRLIĞI İDDİASIYLA 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre ise Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7’si “‘Haçlılar’ Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu” üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi. Bu kişilerin hükümetin yetkilerini Anayasa’da öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulunduğu açıklandı. Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bu kişilerden birinin Erivan eski belediye başkanı ve “Gönüllü Muhafızlar Birliği” toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu, kendisine Başbakan Nikol Paşinyan’a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı. (DIŞ HABERLER)

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