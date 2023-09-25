Biden’dan Paşinyan’a mektup: ”Devletlerimiz ve halklarımız arasındaki bağları derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam etmeyi umuyorum”

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, ABD Başkanı Joe Biden’ın mektubunu Başbakan Nikol Paşinyan’a iletti.

Ermenistan Başbakanlığı Ofisi, ABD Başkanı Joe Biden’in mektubunu yayınladı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Nikol Paşinyan

Bağımsızlık Günü vesilesiyle size ve Ermenistan halkına en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu yıl bu büyük olayı kutlarken aynı zamanda Dağlık Karabağ’daki etnik Ermenilerin ölümünün yasını tutuyoruz. Kabinemin en önemli üyelerinden biri olan Samantha Power’dan, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve yönetimimin, Ermenistan’ın sizin egemenliğinizi, bağımsızlığınızı, toprak bütünlüğününüzü ve demokrasinizi garanti altına alan onurlu ve sürdürülebilir bir bölgesel barış arayışına olan güçlü desteğini bizzat size iletmesini istedim.

Ermenistan, Azerbaycan’la barış görüşmelerine girerek, önemli ekonomik reformları uygulayarak, hükümetin hesap verebilirliğini artırarak ve demokratik kurumları güçlendirerek bu hedefe olan bağlılığını gösterdi. Sizi temin ederim ki ABD, ülkede demokrasiyi güçlendirme ve çevrenizde istikrarı sağlama çabalarında Ermenistan’ı desteklemeye devam edecektir.

Amerika Birleşik Devletleri, Bayan Power’ın sizinle ayrıntılı olarak tartışacağı son şiddet olaylarından kaynaklanan insani ihtiyaçların karşılanması için hükümetinizle birlikte çalışmaya kararlıdır. Ayrıca son askeri tatbikatlarımızın da gösterdiği gibi, enerji çeşitlendirmesi, dayanıklılık ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Ermenistan’ın zengin tarihi, dünyanın her yerindeki uluslara ve insanlara özgürlük ve adalet için çabalama konusunda ilham kaynağı olmuştur. Ve Amerikan Ermeni toplumu kendi ülkemde bir güç kaynağı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yılda devletlerimiz ve halklarımız arasındaki bağları derinleştirmeye ve güçlendirmeye devam etmeyi umuyorum.

ERMENİ HABER AJANSI