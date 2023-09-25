Azerbaycan ve Karabağ Ermenileri ikinci kez bir araya geldi

DUVAR – Azerbaycan’ın askeri operasyonu sonrası Karabağ’da sağlanan ateşkesin ardından bölgeden ayrılanların sayısı 5 bine yaklaşırken, Azeri yetkililer ile Karabağlı Ermeni temsilcilerin bir araya geldiği belirtildi. Reuters’ın Sputnik’ten aktardığına göre, Azerbaycanlı yetkililer ve Karabağlı Ermeni temsilciler Karabağ’da bir toplantı düzenledi.

RUSYA: KARABAĞ’DAKİ DURUMUN SUÇLUSU BİZ DEĞİLİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Karabağ’daki duruma ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Rusya’nın Ermenistan’ı müttefiki olarak gördüğünü ve Ermenistan yönetimiyle bağlantı halinde olduğunu söyleyen Peskov, Erivan’ın eleştirilerini reddederek Rusya’nın Karabağ’daki durumdan sorumlu tutulamayacağını söyledi. Peskov, Rusya’nın Karabağ’daki Ermenilerin haklarına saygı duyulmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ALMANYA: AZERBAYCAN’IN KARABAĞ HALKININ HAKKINI KORUMA SORUMLULUĞU VAR

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Karabağ’a ilişkin açıklama yaparak bölgedeki Ermeni nüfusunun durumdan ‘endişeli’ olduklarını bildirdi. Sözcü, Azerbaycan’ın Karabağ halkının insan haklarını koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

İLK TOPLANTI 21 EYLÜL’DE YAPILMIŞTI

Karabağ’da 20 Eylül Çarşamba günü alınan ateşkes kararının ardından Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan temsilcileri ilk olarak 21 Eylül’de Azerbaycan’ın Yevlah şehrinde bir araya gelmişti. Ateşkese aracılık eden Rus barış güçlerinden bir temsilci de toplantıda yer almıştı.

Dağlık Karabağ’da ‘Artsakh Cumhuriyeti’ olarak adlandırılan ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin temsilcisi, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında nihai anlaşmaya varılamadığını söylemişti. Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan da bir açıklama yapılmış, açıklamada, bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti.

Açıklamaya göre, Azerbaycan anayasası ve kanunları esas alınarak Karabağ’daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının yeniden kurulumu ve faaliyetlerin organizasyonu konularının konuşulduğu görüşmede Azerbaycan temsilcisinin, Azerbaycan tarafının ‘yeniden entegrasyon’ planlarını takdim etmişti. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar