Azerbaycan ve Ermeni temsilcileri arasındaki ikinci görüşme bitti

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Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ikinci görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği belirtildi. Açıklamada, 21 Eylül’de Yevlah şehrinde ele alınan konuların çözümü yönünde atılan adımların ele alındığı vurgulanarak, kısa sürede sağlanan insani yardım, yakıt ikmali ve elektrik arzının sağlanması gibi Azerbaycan tarafından yapılan çalışmalardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildirildi.

Görüşmede bir sonraki aşamada uygulanacak tedbirler hakkında Ermeni heyetini bilgilendiren Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni sakinler ile temaslardan sorumlu yetkilisi Ramin Memmedov, bazı yerleşim birimlerinde yalnız yaşadığı tespit edilen Ermeni asıllı yaşlı vatandaşlara ilk müdahalenin yapıldığını ve doktor gözetiminde tutulduğunu söyledi. Memmedov, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin söz konusu kişilerle görüşebilmesi için koşulların oluşturulması, aile bireylerine ve ilgili sağlık kurumlarına teslim edilmesi önerisinde bulunduklarını Ermeni heyetine iletti.

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“AZERBAYCAN VE ERMENİ SAĞLIK EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASI ÖNERİLDİ”

Bölgede altyapı, sağlık hizmetleri ve diğer sivil faaliyetlerde bulunan kurumların temsilcileriyle görüşme düzenlenmesi ve ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, Hankendi ve Hocalı şehirlerinin yakınında kurulması planlanan sahra hastanesinde Azerbaycanlı ve Ermeni asıllı sağlık personelinin ortak çalışmasının önerildiği aktarıldı.

Azerbaycan tarafının ciddi kronik hastalıkları olan veya özel cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan kişilere gerekli tıbbi yardımın sağlanmasına hazır olduğu ifade edilen açıklamada, Azerbaycanlı ve Ermeni asıllı sağlık çalışanlarından oluşan ortak mobil sağlık ekiplerinin oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, Karabağ’da yaşayan Ermeni kökenli sivil toplum temsilcileri ve sosyal aktivistlerin başkent Bakü’ye veya Azerbaycan’ın diğer şehirlerine ziyaretler düzenlenmesi önerisinde bulunulduğu ve bu tür girişimlerin sivil toplum diyalog platformu oluşturulması açısından, aynı zamanda güven artırıcı çalışmaların hayata geçirilmesi açısından önemli olduğu kaydedildi. Açıklamada, bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

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İLK TOPLANTI 21 EYLÜL’DE YAPILMIŞTI

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ’da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamışti. Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ilk görüşme 21 Eylül’de Azerbaycan’ın Yevlah kentinde yapılmıştı.

Hürriyet Gazetesi