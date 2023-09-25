ABD’li temsilciler Ermenistan’da

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Ermenistan’a geldi. Power’a ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Yuri Kim eşlik ediyor.

NEWS.am’in Ermenistan’daki ABD büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, ziyarette Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve demokrasisine destek verilmesi ve Dağlık Karabağ’da son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarından kaynaklanan insani ihtiyaçların karşılanması için bir anlaşmaya varıldı.

Power, “ABD, bölgede onurlu ve kalıcı bir barışı ilerletirken Ermenistan’ı desteklemeye devam ediyor. ABD, Dağlık Karabağ’daki insani koşullarla ilgili raporlardan derin kaygı duymaktadır ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının ve ticari trafiğin engelsiz erişimi için çağrıda bulunmaktadır.” diye konuştu.

Öte yandan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan ve ABD’li Senatör Gary Peters ile Yerevan”da bir araya gelerek son gelişmeleri ele aldı.

Peters, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Syunik kısmına yaptığı ziyarette gördüklerini anlattı ve Washington’un Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etti.

Simonyan, Azerbaycan hükümetine Ermenilere karşı eylemlerinden dolayı yaptırım uygulayacak ve Ermenistan’a askeri finansman yetkisi verecek yasanın ABD Senatosu’na sunulmasını memnuniyetle karşıladı.

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