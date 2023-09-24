Rus barış gücü Karabağ’dan ayrılmak isteyenlere eşlik edecek

Karabağ Enformasyon Merkezi’nin haberine göre, 19 Eylül’deki Azerbaycan saldırısı sonucunda evsiz kalan ve Karabağ’dan ayrılmak istediklerini ifade eden aileler, Rus barış güçlerinin eşliğinde Ermenistan’a nakledilecek.

Açıklamaya göre Artsakh (Karabağ) hükümeti yakın gelecekte diğer grupların yer değiştirmesi hakkında da bilgi yayınlayacak.

Öte yandan CivilNet’in Syunik ekibinden Armine Simonyan, Karabağ mültecilerinden oluşan ilk grubun Syunik’e ulaştığını bildirdi. Evlerini kaybeden ve Ermenistan’a taşınmaya karar veren ailelerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, kontrol noktasından geçerek insani yardım merkezine kaydoldu.

Bu arada 21 Eylül’deki Karabağ Ermenileri-Bakü heyeti arasındaki müzakerelerine katılan Bakü heyetine yakın bir kaynak, BBC’ye yaptığı açıklamada, toplantının bazı ayrıntılarını paylaştı.

Kaynak, daha çok insani sorunların çözümüne odaklandıklarını söyledi. Müzakerelerin kendileri için kolay geçmediğini kaydeden kaynak, Bakü yetkilisinin Karabağ ile ilgili tüm konuların “Azerbaycan’ın iç meselesi” olduğunda ısrar ettiğini sözlerine ekledi.

BBC Rusça ise binlerce Karabağlı Ermeninin, başkent Stepanakert’teki havaalanı yakınındaki çadır kampında yaşadığını yazdı. Habere göre insanlar Azerbaycan ordusunun zulmünden korkuyorlar ve yakınlarda konuşlanmış Rus barış güçlerinin korumasını ve arabuluculuğunu bekliyorlar.

BBC Rusça’ya konuşan gazeteci Siranuş Sarkisyan “Mevcut şartlarda burada kalmak isteyen benim yaşımda kimseyi tanımıyorum. Öte yandan yaşlı akrabalarım burada ölmek istediklerini söylüyorlar. Daha önceki Karabağ savaşlarında oğullarını kaybettiler. Benim neslim için bu zaten dördüncü savaş” diyor.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ABD Kongre heyetine başkanlık eden ABD Senatörü Gary Peters da, Dağlık Karabağ halkının “çok korktuğunu” belirterek, uluslararası bir gözlem misyonunun oluşturulması çağrısında bulundu.

Peters, “Dünyanın burada tam olarak neler olduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi: “Azerbaycan hükümetinden görülecek, endişe edilecek bir şey olmadığına dair açıklamalar duyduk. Ancak durum gerçekten buysa, uluslararası gözlemcilerin bunu doğrulama fırsatına sahip olması gerekir.”

Ancak Azerbaycan ordusu henüz gazetecilerin Stepanakert’e yaklaşmasına izin vermiyor ve bölgedeki tüm basın hareketlerini de sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

Azerbaycan ordusu, gazetecilerin Karabağ’da Şuşa’ya (Şuşi) girmesine ise izin verdi. Basına Dağlık Karabağ Ermenilerinin son günlerde teslim ettiği ağır teçhizat ve silahlar gösterildi.

BBC, teslim edilen silah ve teçhizatın yaklaşık yarım futbol sahası büyüklüğünde bir alanı doldurduğunu tahmin ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre bugüne kadar Karabağ Ermenileri 800’den fazla ateşli silah ve 5 bine yakın mühimmat teslim etti.

(Ermenistan Kamu Radyosu, , Civilnet, BBC Azerbaycanca, BBC Rusça)

Agos