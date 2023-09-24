Paşinyan’dan uluslararası topluma çağrı, Rusya’ya eleştiri

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 24 Eylül Pazar günü yaptığı konuşmada Karabağ Ermenilerinin etnik temizlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi, ittifak içinde oldukları Rusya’yı isim vermeden eleştirdi ve “Uluslararası topluma Ermenistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokrasisini güçlü bir şekilde destekleme” çağrısında bulundu.

Başbakan Nikol Paşinyan 9 Kasım 2020 tarihli (Rusya-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki) üçlü mutabakata rağmen Dağlık Karabağ Ermenilerinin hâlâ etnik temizlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Paşinyan, “Son birkaç gündür Dağlık Karabağ’a insani yardım konvoyunun girmesine izin verildi, ancak bu durumu değiştirmiyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Dağlık Karabağ Ermenilerine evlerinde yaşamaları için gerçek koşullar sağlanmazsa ve etnik temizliğe karşı pratik koruma mekanizmaları oluşturulmazsa, Dağlık Karabağ Ermenilerinin anayurtlarından ayrılmayı tek kurtuluş olarak görmeleri ihtimali artacak. Bu tür olayların gelişmesinin sorumluluğu tamamen etnik temizlik politikasını benimseyen Azerbaycan’a ve Dağlık Karabağ’daki Rus barışı koruma birliğine ait olacaktır.”

Başbakan, Ermenistan Hükümeti’nin Dağlık Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin korunması amacıyla uluslararası mekanizmalar geliştirmek için ortaklarla birlikte çalıştığını söyledi:

“Ancak bu çabalar sonuç vermezse, Ermenistan Cumhuriyeti Dağlık Karabağlı kardeşlerini kabul edecektir, ancak bu sadece mevcut sorunların çözülmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sorunları daha da ağırlaştıracaktır”

Paşinyan Rusya’yı kastederek şöyle devam etti:

“Ermenistan Cumhuriyeti hiçbir zaman ittifak yükümlülüklerini reddetmedi ve müttefiklerine ihanet etmedi; ancak olayların analizi, uzun yıllardır güvendiğimiz güvenlik sistemleri ve ittifakların, kırılganlıklarımızı gösterme ve Ermeni halkının bağımsız bir devlete sahip olmasının imkansızlığını meşrulaştırma görevini üstlendiğini gösteriyor. Bağımsızlığımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız.”

Paşinyan, müttefiklere Ermenistan’ın devletine ve egemenliğine saygı duymaları çağrısında bulundu ve devletin, egemenliğin, demokrasinin, dış ve iç güvenliğin güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını ifade etti. Uluslararası topluma Ermenistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokrasisini güçlü bir şekilde destekleme çağrısında bulundu.

Roma Tüzüğü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (Rusya’nın eleştirdiği) Roma Tüzüğü’nün onaylanmasının Ermenistan’a dış güvenliğini sağlamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin imkanlarını kullanma olanağı tanıyacağını söyledi:

“Roma Tüzüğü’nü onaylama kararını, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Ermeni-Rus stratejik ortaklığının Ermenistan’ın dış güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığının hepimiz için açık hale gelmesiyle aldık”

Paşinyan, “Bu karar hiçbir şekilde KGAÖ’ye veya Rusya Federasyonu’na yönelik değildir. Bu bizim dış güvenlik çıkarlarımıza uygundur ve bu kararı vermek egemenlik hakkımızdır” dedi.

Agos