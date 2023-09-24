Paşinyan ve Aliyev’in 5 Ekim’de görüşmesi gündemde

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in 5 Ekim’de İspanya Granada’da buluşması için hazırlık yürütülüyor.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Belçika’nın başkenti Brüksel’e bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Girgoryan’ın, 5 Ekim’de Granada’da yapılması planlanan buluşma için hazırlık yapmak üzere 26 Eylül Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in danışmanlarıyla görüşmesi planlanıyor.

5 Ekim’de İspanya’nın Granada kentinde Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi gerçekleştirilecek.

Agos