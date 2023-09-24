Kardinal Sako: Irak’taki Hristiyanların nüfusu yüzde 4’ten yüzde 1’e düştü

Erbil (Rûdaw) – Irak ve Dünya Keldani Yüksek Kilisesi’nin Patriği Kardinal Louis Rafael Sako, farklı nedenlerden dolayı Irak’tan göç edenlerin sayısının her geçen gün arttığını ülkenin nüfusunun yüzde 1’inin Hristiyanlardan oluştuğunu açıkladı. Sako, bu sayının 2003 yılında yüzde dört olduğuna dikkat çekti.

Keldani Patrikhanesi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bir yazıda, Kardinal Louis Sako’nun Irak’taki Hıristiyanların farklı nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiklerini söylediği kaydedildi.

Kardinal Louis Sako, özellikle 2003’te Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra başlayan göç dalgasını IŞİD’in 2014’te Musul vilayetini ele geçirmesinin daha fazla tetiklediğini bu nedenle de Irak’tan göçlerin arttığını belirtti.

Sako, Hristiyanların güvenlik, aşiretçilik, ekonomik ve toplumsal nedenler (IŞİD’in uyguladığı şidddet) olmak üzere dört ana nedenden dolayı Irak’ı terk ettiklerini açıkladı.

Hammurabi Örgütü ve Süryani Demokratik Hareketi’nin bilgilerine göre, 2003 ila 2018 arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bin 200 Hıristiyan vatandaş hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında 700 kişi Hristiyan kimlikleri nedeniyle hedef alındı.

Louis Rafael Sako’nun aktardığına göre, Musul ve Bağdat’ta çok sayıda Hristiyan din adamı kaçırılıp katledildi. Musul, Bağdat ve Basra’da 85 kilise patlatıldı 23 bin ev ve apartman farklı gruplarca işgal edildi.

Sako, Hristiyan çalışanlarının işten çıkarılması ve çoğu İslam ülkesinde serbest olan alkollü içeceklerinin yasaklanması gibi birçok neden Hırsityanların ülkeyi terk etmesine neden olduğunu açıkladı.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/24092023