Karabağ’da etnik temizlik endişesi: Halkın çoğunluğu bölgeyi terk etmek istiyor

Artı Gerçek – Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması ve Ermeni güçlerinin silah bırakarak mevzilerini terk etmeye başlamasının ardından bölgede yaşayan Ermenilerin ‘etnik temizlik’ endişesi sürüyor. Azerbaycan, Ermenilerin haklarını garanti altına alacağını ve bölgeyi ‘entegre edeceğini’ söylerken Karabağ’daki Ermenilerin liderleri çoğunluğun bölgeyi terk edeceği görüşünde. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise bugün yaptığı ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında, ülkesinin Karabağ Ermenilerini sevgiyle karşılayacağını dile getirdi.

‘ERMENİLERİN YÜZDE 99,9’U KARABAĞ’DAN AYRILMAYI TERCİH EDİYOR’

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Artsakh Cumhuriyeti’nin başkanı Samvel Shahramanyan’ın danışmanı David Babayan, “Halkımız Azerbaycan’ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor” dedi.”Halkımızın yüzde doksan dokuz nokta dokuzu tarihi topraklarımızdan ayrılmayı tercih ediyor” diyen Babayan, Karabağ Ermenilerinin bölgeyi Ermenistan’a bağlayan Laçın koridorundan ne zaman geçeceklerinin belli olmadığını dile getirdi. Öte yandan, yetkililer, bölgede gıdadan yoksun kalan binlerce insana dün geç saatlerde Rusya’dan yaklaşık 150 ton insani yardım ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından gönderilen 65 ton un ulaştırıldığını açıkladı.

PAŞİNYAN: HÜKÜMETİMİZ DAĞLIK KARABAĞLI KARDEŞLERİMİZİ SEVGİYLE KARŞILAYACAK

Bugün ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ Ermenileri için evlerinde gerçek yaşam koşulları ve etnik temizliğe karşı etkili koruma mekanizmaları yaratılmazsa, Dağlık Karabağ Ermenilerinin vatanlarından sürülmeyi tek çıkış yolu olarak görme olasılığı artacaktır” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Rusya’yı etkisiz kalmakla eleştiren Paşinyan, “Hükümetimiz Dağlık Karabağ’dan gelen kardeşlerimizi sevgiyle karşılayacaktır” dedi.

‘KARABAĞ’A ACİLEN BM MİSYONU GÖNDERİLMELİ’

Dağlık Karabağ’daki durumun ülkede yol açtığı tepkiler nedeniyle protestoların hedefindeki Ermenistan hükümeti ise bölgeye derhal bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun konuşlandırılması çağrısı yaptı. Misyonun, hem güvenlik hem de insan hakları ihlalleri açısından raporlama yapması talep edildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler’de yaptığı bir konuşmada, “Uluslararası toplum, insan hakları, insani ve güvenlik durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BM tarafından Dağlık Karabağ’a acilen bir kurumlar arası misyon gönderilmesi için tüm çabaları göstermelidir” dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da BM’de yaptığı konuşmada ülkesinin “çatışma sonrası barışın inşası, yeniden entegrasyon ve barış içinde bir arada yaşamayı ilerletme” çabalarını sürdüreceğini söyledi. Ermenistan ve Azerbaycan ile acil görüşmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, Ermenistan’a, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini sürdürecektir” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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