Ermenistan’da ‘darbe’ girişimi: 8 yüksek rütbeli komutan gözaltında

Karabağ’da ateşkes sağlanmasının ardından Ermenistan’da Paşinyan muhaliflerinin başlattığı eylemler sürerken, 8 kişi ‘darbe girişimi’ ve ‘Başbakana suikast’ iddiasıyla gözaltına alındı.

DUVAR – Azerbaycan’ın başlattığı askeri operasyon sonrası Karabağ’da ateşkes ilan edilmesinin ardından Ermenistan’ın başkenti Erivan’da başlayan protestolar devam ederken hükümet ‘darbe’ girişimi iddiasıyla operasyon yaptı.

“İktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü” ve “Başbakan ile hükümet üyelerine suikast” iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7’si “‘Haçlılar’ Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu” üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi.

Bu kişilerin hükümetin yetkilerini Anayasa’da öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulundu.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, YÜKSEK RÜTBELİ SUBAYLAR…

Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bu kişilerden birinin eski Erivan belediye başkanı ve “Gönüllü Muhafızlar Birliği” toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu, kendisine Başbakan Nikol Paşinyan’a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Bir iddiaya göre ise gözaltına alınanların 8’i üst rütbeli askerler. (HABER MERKEZİ)

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