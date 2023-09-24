Ermenistan, Karabağ Bölgesine BM Heyeti Gönderme Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

NEW YORK 24 EYLÜL SANA – Ermenistan, Azerbaycan’la tartışmalı Karabağ bölgesine, sahadaki durumu izlemek üzere bir Birleşmiş Milletler heyeti gönderilmesi çağrısında bulundu.

Medya, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın dün Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada, ‘’Uluslararası toplum, karabağ’da insani ve güvenlik durumunu gözlemlemek üzere derhal ortak bir BM misyonunun Karabağ’a konuşlandırılması için her türlü çabayı göstermelidir’’ dediğini aktardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise şunları söyledi: Karabağ bölgesindeki Ermenilerin çoğunluğuna eşit vatandaşlar muamelesi yapılacak.

Bayramov, Birleşmiş Milletler’deki konuşmasında, ‘’Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusunu eşit vatandaşlar olarak Azerbaycan’a yeniden entegre etme kararlılığını yinelemek istiyorum’’ diyerek, anayasanın, Azerbaycan’ın ulusal mevzuatının ve üstlendiğimiz uluslararası taahhütlerin bu hedef için sağlam bir temel oluşturduğuna işaret etti.

Bayramov ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan’ın iyi komşuluk ilişkileri kurması ve yan yana barış içinde yaşaması için tarihi bir fırsatın bulunduğunu ifade etti.

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