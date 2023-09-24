Erivan: Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim’de buluşmaya hazırlanıyor

SON DAKİKA HABERİ: Ermenistan Güvenlik Konseyi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 5 Ekim’de İspanya’da bir araya geleceğini duyurdu.

Son dakika haberi! Erivan’dan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önümüzdeki ay İspanya’da önceden planlanmış bir toplantı yapacak.



Ermenistan Güvenlik Konseyi, Grenada’da 5 Ekim’de yapılacak görüşmelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve AB şefi Charles Michel’in de katılacağını duyurdu.

Konsey, iki ülkeden yetkililerin önümüzdeki hafta görüşmelere hazırlık için bir araya geleceğini belirtti.

AZERBAYCAN’DAN KARABAĞ’DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Ermenistan kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti.

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