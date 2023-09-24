Erdoğan, Nahçıvan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Nahçıvan’a gidecek. Erdoğan ve Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının temel atma törenine katılacak.

Artı Gerçek – İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine yarın Nahçıvan’a günübirlik ziyarette bulunacağını açıkladı.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in daveti üzerine, 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”

Ziyaret kapsamında Erdoğan ve Aliyev’in, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının temel atma töreni ile modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışına katılmalarının öngörüldüğü bilgisi verildi. (DHA)

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