Dağlık Karabağ’da ayrılıkçı liderler: 120 bin Ermeni bölgeden Ermenistan’a göçecek

By euronews

Azerbaycan bölgedeki Ermeni halkın haklarının garanti altında olduğunu ve bölgeyi “bütünleştireceğini” duyursa da Ermeniler “etnik baskıdan korktuklarını” söylüyor.

Dağlık Karabağ’da ayrılıkçı bölgenin liderleri 120 bin Ermeni’nin Azerbaycan’ın bir parçası olarak yaşamak istemediğini ve “etnik temizlikten korktukları için” Ermenistan’a gideceğini söyledi.

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Liderler ayrıca, “Azerbaycan’ın askeri operasyonu nedeniyle evsiz kalan ve bölgeyi terk etmek isteyen” herkese Rus barış gücü askerlerinin Ermenistan’a kadar eşlik edeceğini bildirdi.

Karabağ Ermenilerinin hala “etnik temizlik tehlikesiyle” karşı karşıya olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da halkın bölgeden ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ermenistan’ın onları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Karabağ’daki Ermeniler, Azerbaycan ordusunun 24 saatlik yıldırım askeri operasyonunun ardından 20 Eylül’de ateşkes ilan etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan bölgedeki Ermeni halkın haklarının garanti altında olduğunu ve bölgeyi “bütünleştireceğini” duyursa da Ermeniler “etnik baskıdan korktuklarını” söylüyor.

‘Artsakh Cumhuriyeti’ adı verilen bölgeyi yöneten ayrılıkçı lider Samvel Shahramanyan’ın danışmanı David Babayan Reuters’a verdiği demeçte, “Halkımızın yüzde doksan dokuzu tarihi topraklarımızı terk etmeyi tercih ediyor. Halkımız Azerbaycan’ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Zavallı halkımızın kaderi, Ermeni halkı ve tüm medeni dünya için bir utanç ve yüz karası olarak tarihe geçecektir. Kaderimizden sorumlu olanlar bir gün Tanrı önünde günahlarının hesabını vermek zorunda kalacaklar.” dedi.

Kitlesel bir göç, Rusya, ABD, Türkiye ve İran’ın nüfuz mücadelesi verdiği, petrol ve doğalgaz boru hatlarının kesiştiği, etnik gruplardan oluşan Güney Kafkasya bölgesindeki hassas güç dengesini değiştirebilir.

Aliyev: Bağımsız bir etnik Ermeni Karabağ fikri tarihe gömüldü

Geçen hafta Azerbaycan’ın kazandığı zafer, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından onlarca yıldır süregelen “dondurulmuş ihtilaflardan” birine kesin bir son verecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “demir yumruğunun bağımsız bir etnik Ermeni Karabağ fikrini tarihe gömdüğünü” ve bölgenin Azerbaycan’ın bir parçası olarak bir “cennete” dönüştürüleceğini söyledi.

Ermenistan, Azerbaycan’ın askeri operasyonunda 200’den fazla kişinin öldüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Etnik Ermeni nüfusun akıbeti Moskova, Washington ve Brüksel’de endişelere yol açtı.

Ne olmuştu?

Ermeniler tarafından Artsakh olarak adlandırılan Dağlık Karabağ, yüzyıllar boyunca Perslerin, Türklerin, Rusların, Osmanlıların ve Sovyetlerin egemenliği altında kalmış bir bölgede yer alıyor. Rus İmparatorluğu’nun 1917’de yıkılmasından sonra bölgede hem Azerbaycan hem de Ermenistan hak iddia etti. Sovyet döneminde ise Azerbaycan’ın içinde kalan özerk bir bölge olarak belirlendi.

Sovyetler Birliği dağılırken, başlayan Birinci Karabağ Savaşı’nda Ermeniler bölgenin kontrolünü eline geçirdi. 1988-1994 yılları arasında yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybederken çoğunluğunu Azerbaycanlıların oluşturduğu bir milyondan fazla insan yerinden edildi.

Onlarca yıl süren çatışmaların ardından 2020’de Türkiye’nin desteğini alan Azerbaycan, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nı kazanarak Karabağ ve çevresindeki toprakları yeniden ele geçirdi. Bu savaş, Rusya’nın aracılık ettiği bir barış anlaşmasıyla sona erdi.

Euronews