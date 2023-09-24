Babayan Reuters’a konuştu: Ermeniler Karabağ’dan Ermenistan’a göç edecek

Karabağ lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan Reuters ajansına açıklamalarda bulundu.

Babayan Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan’ın bir parçası olarak yaşamak istemedikleri ve etnik temizlikten korktukları için Ermenistan’a gideceklerini söyledi.

Babayan “Halkımız Azerbaycan’ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9’u tarihi topraklarımızı terk etmeyi tercih ediyor” dedi.

Babayan 120.000 Karabağlı Ermeninin Laçin koridorundan ne zaman geçeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Babayan Radiolur’a yaptığı açıklamada da “Halkımız Azerbaycan’da yaşamak istemiyor ve gitmeyi tercih ediyor, hepsi bu.” dedi.

Agos