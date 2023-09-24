120 bin Ermeni, Dağlık Karabağ’dan ayrılıyor: ‘Etnik temizlikten korkuyorlar’

DUVAR – Dağlık Karabağ’daki 120 bin Ermeni’nin Azerbaycan’ın bu bölgeye düzenlediği askeri operasyon nedeniyle Ermenistan’a gideceği açıklandı. Dağlık Karabağ’da Kendini ‘Artsakh Cumhuriyeti’ olarak adlandıran ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan, Reuters’a yaptığı açıklamada, bu bölgedeki Ermenilerin tamamının Ermenistan’a geçeceğini söyledi.

Babayan, Dağlık Karabağlı Ermenilerin, Azerbaycan’ın hâkimiyeti altında yaşamak istemediğini ve olası bir etnik temizlikten çekindiğini belirtti. Babayan, “Halkımız, Azerbaycan’ın parçası olmak istemiyor. Yüzde 99,9’u tarihi topraklarımızdan ayrılmayı tercih ediyor” dedi.

Babayan, Karabağlı Ermenilerin bölgeden ne zaman ayrılacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ermenilerin, bölgeyle Ermenistan’ı bağlayan Laçin Koridoru’nu kullanarak Dağlık Karabağ’dan çıkması planlanıyor. Babayan, Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerin silahlarını bırakma sürecininse sürdüğünü dile getirdi.

PAŞİNYAN: SEVE SEVE KARŞILARIZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bugün yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’dan ayrılması beklenen Ermenileri kabul etmeye hazır olduklarını yineledi. Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında, Dağlık Karabağ’a insani yardım ulaşmaya başladığını ancak bölgedeki Ermenilerin hâlen “etnik temizlik tehlikesiyle” karşı karşıya olduğunu söyledi.

Paşinyan, “Dağlık Karabağ’daki Ermeniler için evlerinde gerçek yaşam koşulları ve etnik temizliğe karşı koruma sağlayacak etkili mekanizmalar oluşturulmadığı takdirde, Dağlık Karabağ Ermenilerine kendi vatanlarını terk etme dışında bir çıkış yolu kalmaması ihtimali de ataracak” dedi. Paşinyan, böyle bir durumda Ermenistan’ın da “Dağlık Karabağ’daki kardeşlerini seve seve karşılayacağını” sözlerine ekledi. Paşinyan, önceki gün yaptığı açıklamada da Karabağ’daki Ermenilerin evlerinde kalmalarının daha iyi olacağını, ancak her ihtimale karşı 40 bin ailelik yer hazırladıklarını söylemişti.

ERMENİSTAN’DAN BM’YE ÇAĞRI

New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise uluslararası toplumu Azerbaycan’ın Karabağ operasyonuna sessiz kalmakla suçladı. Mirzoyan, Dağlık Karabağ’daki güvenlik durumunu ve insan haklarının izlenebilmesi için bölgeye bir BM misyonu gönderilmesi çağrısında bulundu.

Bölgede yaşanan “ciddi anlamda kahredici gelişmelerin, sadece açıklamalar ve genel çağrılarla bu sorunun üzerine gidilemeyeceğini” gösterdiğini ifade eden Ermenistan Dışişleri Bakanı, “Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler insanları kurtarmaya gelme konusunda başarısız oldu” dedi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da salı günü başlattığını duyurduğu “terörle mücadele operasyonunu” taraflar arasında yaklaşık 24 saat sonra Rusya’nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından perşembe günü başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Varılan uzlaşma, bölgedeki Ermeni güçlerin silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a entegre edilmesini öngörüyordu.

Bakü, operasyonun ardından Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin haklarının güvence altına alınacağını ve bölgenin entegre edileceğini açıklamıştı. (DW Türkçe)

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