Papa’dan ‘göç’ açıklaması, İtalya’dan ‘depozito’ kararı

DUVAR – Papa I. Franciscus, Akdeniz’deki mülteci ölümleriyle ilgili açıklama yaparak ‘saldırgan milliyetçilikleri’ kınadı. Papa, Akdeniz’i ‘insan onurunun mezarlığı’ olmaktan kurtarmak için göçe karşı ‘pan-Avrupalı bir yanıt’ çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenen Akdeniz konulu Kilise konferansının kapanışında konuşan Papa I. Franciscus, “Yankılanan bir acı çığlığı var; bu, Akdeniz’i medeniyetin beşiği olan bizim denizden (mare nostrum) insan onurunun mezarlığı (mare mortuum) haline getiriyor. Bu, kardeşlerimizin bastırılmış çığlığıdır” dedi. Papa, halka Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan yükselen ‘acı çığlıklarını duyma’ çağrısı yaptı. Papa, “Köhne ve saldırgan milliyetçiliklerin milletlerin birliği hayalini soldurmak istediği bir zamanda buna o kadar çok ihtiyacımız var ki…” diye konuştu.

İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLEN 5 BİN EURO DEPOZİTO TALEP EDİLECEK

Öte yandan, İtalya, itiraz sürecinde geri gönderme merkezine alınmak istemeyen iltica başvuruları reddedilen mültecilerden gelecekte yaklaşık 5 bin euro depozito talep edecek.

DW Türkçe’nin haberine göre, İtalya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bir kararnameye göre, iltica başvurusu reddeddilen sığınmacıdan, normal bir vatandaşın bir aylık barınma ve geçimini sağlaması için gerekli masraflar ile ilticasının kesinlikle reddedilmesi sonrasında ülkesine geri gönderilmesiyle oluşacak bütün masrafları da kapatacak tahmini miktar olan 4 bin 938 euro talep edileceği duyuruldu. Bu paranın, İtalya’daki sınır kontrollerinden kaçmayı deneyen mültecilerden ve güvenli ülke olarak derecelendirilen ülkelerden gelen ve hukuki olarak iltica hakkına sahip olmayan sığınmacılarından talep edileceği belirtildi.

Söz konusu mültecinin ‘ortadan kaybolması’ halinde, kendisinin alınan yaklaşık 5 bin euro tutarındaki paranın İtalyan makamlarında kalacağı kaydedildi. İtalya’daki faşist hükümetin göçle mücadeledeki bu adımı muhalefetteki solcu politikacılar tarafından sert biçimde eleştirildi. (DIŞ HABERLER)

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