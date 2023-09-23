Mısır dünyanın en eski sinagoglarından birini yeniden açtı

Mısır, dünyanın en eski sinagoglarından biri olan Ben Ezra Sinagogu’nu, on yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açtı. Açılış törenine Başbakan Mustafa Madbuli da katıldı. Adını Orta Çağ’ın seçkin düşünürlerinden olan ve İncil şerhleriyle tanınan Sefarad Yahudisi Abraham ibn Ezra’dan alan bu 12. yüzyıl sinagogu, 1889’da yeniden inşa edilmiş, 1982’de ise restorasyondan geçmişti. Mısır’daki Yahudi nüfusu 1948’de 80.000’i aşmış olmasına rağmen, bugün bu sayının 10 ila 20 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ben Ezra Sinagogu, yüzyıllar boyunca, Musa bin Meymun (Maimonides) de dahil olmak üzere çok sayıda seçkin Yahudinin ilgisini çekti. İbn Meymun, Ben Ezra sinagogundaki ayinlere düzenli olarak katılıyordu. Hatta bazı Yahudiler, sinagogun yerinin, Musa peygamberin (Kitab-ı Mukaddes’e göre) Tanrı’ya dua ettiği yer olabileceğine inanıyor.

Ben Ezra Sinagogu, Kahire Genizası’na ev sahipliği yapmasıyla da ünlü. 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen 280.000 adet Yahudi el yazmasından oluşan bu parçalar, şu anda Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nde korunuyor. Başlangıçta kilise olarak hizmet veren sinagogun mimari tarzı, zaman içinde geçirdiği dönüşümü yansıtıyor.

Mısır’daki Yahudi nüfusu 1948’de 80.000’i aşmış olmasına rağmen, bugün bu sayının 10 ila 20 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Serbestiyet