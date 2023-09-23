Kızılhaç, Karabağ’da yakınlarını kaybedenlerin başvurularını topluyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Karabağ’daki çalışmalarına dair bir rapor yayınladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Azerbaycan’ın 19 Eylül’deki saldırısında yaralanan dokuz kişiyi Stepanakert’e nakletti.

Komite şu bilgiyi de paylaştı:

“20 Eylül’de ateşkes ilan edilmesine rağmen ciddi sonuçlar var. Topluluklar yerlerinden edilmiş. Akrabalar birbiriyle temasını kaybetmiş ve askeri operasyonlar sırasında yaralanan insanların hâlâ yardıma ihtiyacı var.”

Kızılhaç 18 Eylül’de ilk kez Laçın Koridoru ve Ağdam Yolu üzerinden buğday unu ve temel tıbbi malzemelerin eş zamanlı sevkiyatını düzenlemişti

O tarihten bu yana ICRC aşağıdaki insani çalışmaları gerçekleştirdi:

-22 Eylül’ü de kapsayan hafta boyunca askeri ve sivil hastanelere tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

-28 bin adet bebek bezi dağıtıldı.

-Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler barınağına 200 adet sıcak battaniye dağıtıldı.

-Jeneratörlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla en büyük tıp merkezine 1000 litre motorin bağışlandı.

-Şehrin su ihtiyacının elektrik jeneratörleri aracılığıyla organize edilmesi amacıyla Su Komitesi’ne 500 litre mazot sağlandı.

-Ekipler ayrıca çocuklarını arayan veya yakınlarıyla iletişimini kaybeden kişileri de kayıt altına almaya başladı. Bölge sakinleri ayrıca ölen akrabalarının cesetlerinin tahliye edilmesi talebiyle Kızılhaç’a başvurdu.

(hetq.am)

Agos