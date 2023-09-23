Karabağ’da ateşkes: ‘Güvenlik teminatlarıyla ilgili anlaşmaya varılmadı’

DUVAR – Karabağ’daki Ermeniler, bölgede sağlanan ateşkesin ardından Azerbaycan’la talep ettikleri güvenlik teminatları konusunda henüz anlaşamaya varılmadığını duyurdu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bölgedeki durum hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerin Karabağ’a giden iki yol üzerinden bölgeye 50 bin tonun üzerinde gıda malzemesi götürdüğünü bildirdi. Rusya açıklamasında, Karabağ’a Azerbaycan’ın da gıda malzemeleri gönderdiği ifade edildi.

‘İNSANLAR AÇ, ELEKTRİK YOK, YAKIT YOK…’

Karabağ’da uluslararası toplum tarafından tanınmayan yönetimin lideri Samvel Shahramanyan’ın danışmanı David Babayan ise henüz bir anlaşmaya varılmadığı bilgisini paylaştı. Babayan, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu konuların halen çözülmesi gerekiyor. Henüz somut bir sonuç yok” diye konuştu. Babayan, daha önce yaptığı açıklamada, Laçin Koridoru üzerinden Ermenistan’dan Karabağ’a insani bir konvoy gönderilmesi yönünde anlaşma sağlandığını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan’ın da ikinci bir yol üzerinden yardım gönderdiğini belirtmişti.

Babayan, “Durum çok zor; insanlar aç, elektrik yok, akaryakıt yok, pek çok mülteci var” bilgisini de paylaşmıştı. Bölgede yaşayan Ermenilerden Grigor Zakharyan ise “Tek umudumuz Rus barış güçlerinde. Dünya görmezden geldi; hiçbir şey duymak istemiyor. Burada bir saatliğine bile barış gücü olmasa soykırım yaşayacağız” demişti.

ERMENİSTAN: HER ŞEYİ YAPMALIYIZ

Karabağ’da yaşananların ardından ülkesinde protesto ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Karabağ’dan gelecek Ermeniler için yer hazırladıklarını ancak Karabağ’ın insansızlaştırılmasını istemediklerini söyledi. Paşinyan, “Yurttaşlarımızın, Dağlık Karabağ’da yaşayanların kendi evlerinde korku duymadan, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı olması için her şeyi yapmalıyız” diye konuştu.

BLINKEN: GÜÇ KULLANIMI BARIŞ ÇABALARINA ENGEL TEŞKİL EDER

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da New York’taki Lotte Palace Hotel’de düzenlediği basın toplantısında Blinken, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Blinken, AA muhabirinin Karabağ’daki duruma ilişkin sorusuna yanıt vererek, bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme fırsatı yakaladığını, görüşmelerinde bu hafta bölgede yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi ilettiğini bildirdi. Blinken, ABD’nin güç kullanımına karşı olduğunu ve bunun, barış çabalarına engel teşkil ettiğini söyledi. Adil ve kalıcı bir barışın iki ülkeye de büyük fayda sağlayacağını belirten Blinken, böyle bir barışın ‘üç yıllık çatışmanın ardından tarihin gidişatında iyiye doğru güçlü bir değişim’ olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, konuya ilişkin taraflar ve Avrupa Birliği (AB) ile yakın temasta olduklarını anlattı. Son 24 saatte Azerbaycan ve Karabağ Ermenilerinin temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelere dikkati çeken Blinken, müzakereler ve diplomasinin önemine işaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık söz konusu olduğunda ilgili herkes adına bu hususların arkasındayız” dedi. (DIŞ HABERLER)

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