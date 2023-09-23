Dağlık Karabağ Ermenileri silahlarını teslim etmeye başladı: Ermenistan’da protestolar sürüyor

Artı Gerçek – Rus Barış Gücü’nden dün akşam yapılan açıklamada, Karabağlı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığını ve mevzilerini de terk ettiğini duyurdu. Rusya’nın Dağlık Karabağ Ermenlerinin silahları bıraktığına ilişkin açıklamasında sürecin Rus barış güçlerinin yardımıyla hafta sonu boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi. “Bugüne kadar 800’den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi” ifadesi kullanıldı.

ERMENİSTAN’DAN İLK YARDIM BÖLGEYE ULAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin bölgeye giden iki yol boyunca (lLaçın ve Ağdam) 50 bin tondan fazla gıda teslim ettiğini de söyledi.Bu teslimat, Azerbaycan ordusunun bölgedeki silahlı güçleri teslim olmaya zorlamasından bu yana Ermenistan’dan Karabağ’a yapılan ilk teslimat oldu. Azerbaycan tarafından da bölgeye gıda gönderildi.

ALMANYA’DAN GÜVENLİK GARANTİSİ ÇAĞRISI

Bölgedeki sivillerin durumuna ilişkin uluslararası kaygılar artarken, Azerbaycan uzun süredir ihtilaflı olan bölgeyi topraklarına “entegre etmek” istiyor ancak Dağlık Karabağlı Ermeniler zulüm göreceklerinden korktuklarını söylüyor ve dünyayı kendilerini terk etmekle suçluyor. Almanya ise dün Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin haklarının güvence altına alınması çağrısında bulundu. Cuma günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la konuştu. Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, “Çatışmanın sürdürülebilir bir çözümü için Karabağ’da yaşayanların hakları ve güvenliği garanti edilmelidir” dedi.

Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasında otuz yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların merkezindeydi. Uluslararası alanda Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınan ancak 1994’ten bu yana Dağlık Karabağ Ermenilerinin (Artsah Cumhuriyeti) kontrolü altında olan bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor.

‘DAĞLIK KARABAĞ ERMENİLERİ ÇEVRE KÖYLERDEN STEPANAKERT’E GİDİYOR’

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Açlığa Karşı Eylem’in de aralarında bulunduğu gruplar, Karabağ’daki nüfusun içinde bulunduğu kötü durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Dağlık Karabağ Ermenilerinin sözcülerinden Armine Hayrapetyan, cuma günü yaptığı açıklamada, ana şehir Stepanakert’teki (Hankendi) “korku dolu sivillerin bodrumlarında saklandığını, Azerbaycan güçlerinin ise şehrin eteklerinde kamp kurduğunu” söyledi. Dağlık Karabağ’daki bir AFP muhabiri ise paniğe kapılan halk için yiyecek, su, ilaç ve yakıtın az olduğunu ve yerinden edilmiş insanların çevre köylerden şehre geldiğini aktardı.

Rueters’a konuşan ve Azerbaycan sınırında yaşayan bir Ermeni olan Grigor Zakharyan “Tek umudumuz Rus barış gücü askerlerinin yardımı. Dünya görmezden geliyor, hiçbir şey duymak istemiyor. Bir saat bile barış gücü olmazsa soykırıma uğrayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Binlerce Karabağ Ermenisi hala Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu yerel havaalanında toplanmış durumda. Dağlık Karabağlı yetkililer bölge fiilen kuşatma altında olduğu için henüz geniş çaplı bir insan hareketi olmadığını söylemişti.

ERİVAN’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR, 100’E YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cuma günü başkent Erivan’da düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Ermenistan başbakanı Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenileri memnuniyetle karşılayacağını ancak toplu bir göçün ” A planı olmadığını”, ancak Karabağ Ermenilerinin bölgede kalmasının imkansız hale gelmesi durumunda bunun gerçekleşebileceğini söylemişti..

2020’de altı hafta süren savaşta Karabağ’daki topraklarının büyük bölümünü kaybetmesinden bu yana Azerbaycan’a taviz verdiği için sert eleştirilere maruz kalan Paşinyan ülkesinde giderek artan bir baskı altında Azerbaycan’ın saldırısını önleyemediği için 2020’den beri Karabağ çevresinde görev yapan geleneksel bölgesel güç Rusya’nın barış güçlerini suçlayan Paşinyan’a karrşı eylemelr üçüncü gününde sürdü. Polis hükümet karşıtı göstericilerin başkent Erivan’da sokakları kapatması üzerine 98 kişinin gözaltına alındığını söyledi. (DIŞ HABERLER)

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