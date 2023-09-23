Borrell: Karabağ’da durum kötüleşirse AB önlem almaya hazır

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Sivil halkın askeri veya başka yollarla Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilmesi Avrupa Birliği’nden sert bir tepki alacaktır; AB, durumun daha da kötüleşmesi durumunda uygun önlemleri almaya hazırdır.” dedi.

Borrell’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Birliği, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusuna yönelik askeri operasyonlarını kınıyor ve bu saldırının yol açtığı can kaybı ve şehitler için üzüntüsünü ifade ediyor.”

“AB, Azerbaycan’a, Uluslararası Adalet Divanı’nın Şubat ve Temmuz 2023 kararları doğrultusunda, Laçin Koridorunun tamamen yeniden açılması da dahil olmak üzere, ihtiyaç sahibi nüfusa derhal ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermesi çağrısında bulunuyor. İnsani yardım aktörleri özgürce hareket edebilmelidir. AB ve üye devletleri acil insani yardım sağlamaya hazırdır. AB, Bakü ve Karabağ Ermenilerini derhal kapsamlı ve şeffaf bir diyaloga başlamaya çağırıyor.”

Açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı:

“Azerbaycan, Dağlık Karabağ Ermenilerinin korkutma, ürkütme ve ayrımcılığa uğramadan evlerinde yaşama hakkı da dahil olmak üzere haklarını ve güvenliğini sağlama sorumluluğunu taşıyor.

Sivil halkın askeri veya başka yollarla zorla yerinden edilmesi AB’den güçlü bir tepki alacaktır. AB, durumun daha da kötüleşmesi durumunda uygun önlemleri almaya hazırdır.”

Açıklama ile AB ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği de bir kez daha teyit etti.

Agos