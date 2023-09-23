Aram Haçaturyan İstanbul’da anıldı

Dünyaca ünlü besteci Aram Haçaturyan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nezdinde Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’nin düzenlediği etkinlikle 120. doğum yılında İstanbul ​Pera Müzesi’nde anıldı.

20 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen panelin moderatörü olan Jamanak gazetesi yayın yönetmeni Ara Koçunyan, Haçaturyan’ın Gomidas ve Sayat Nova ile birlikte Ermeni müziğiyle bütünleşmiş önemli isimden biri olduğunun altını çizdi.

Panelde, New York’tan davet edilen piyanist Şahan Arzruni ve Haçaturyan ile 1960’larda tanışmış olan müzisyen-piyanist Yüksel Koptagel konuştu.

Arzruni ve Koptagel, Haçaturyan’ın önemini anlattılar ve ünlü kompozitor ile tanışıklıklarına dair anekdotları anlattılar. Koptagel Haçaturyan’ın 1960 yılında kendisine gönderdiği bir mektubu da katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin hazırlanmasına Yerevan’dan Aram Haçaturyan Müzesi Müdürü Armine Grigoryan ve müzik eleştirmeni-akademisyen Evin İlyasoğlu da katkı sundu.

Davetlileri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nezdinde Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sahak Sarkisyan karşıladı. Sarkisyan etkinliğin başlangıcında da bir konuşma yaptı ve Haçaturyan’ın öneminden bahsetti.

Etkinlikte ayrıca İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna da bir konuşma yaptı ve Haçaturyan’ın Gayane balesinin halklar arasındaki iyileştirici gücünün önemine vurgu yaptı.

Etkinlik 21 Eylül Perşembe akşamı bir konserle devam edecekti ancak Karabağ’daki gelişmelere bağlı olarak konser ileri bir tarihe ertelendi.

Etkinlikten sonra Şahan Arzruni katılımcılara piyano ile Haçaturan’ın eserlerinden oluşan kısa bir dinleti sundu.

Etkinliği Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve diplomatik temsilciler de katıldı.

Geçtiğimiz yüzyılın en önemli bestecilerden kabul edilen Ermeni Besteci Haçaturyan, 1903 yılında Tiflis’te doğdu. Ermeni ezgilerini yansıttığı Gayane, Lermontov’un piyesi üzerine Maskarad (1941) Spartakus (1943) gibi baleleri ve piyano (1936), keman (1940), flüt (1940), viyolonsel(1946) konçertoları ve iki senfonisiyle (No.1.1934; No.2.) dünya çapında ün kazandı.

Agos