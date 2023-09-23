Almanya’dan Karabağ halkı için güvenlik garantisi çağrısı – DW – 23.09.2023

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüşen Almanya Başbakanı Scholz, Dağlık Karabağ halkı için güvenlik garantisi istedi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasında ateşkesin sağlanmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz kalıcı barış için Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin güvence altına alınması çağrısı yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz’un Cuma akşamı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Hebestreit’in açıklamasına göre Scholz ile Paşinyan’ın görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durum ve bölge halkına insani yardım ele alındı.

Scholz görüşmede, “Anlaşmazlığa kalıcı çözüm için Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin güvence altına alınması gerekiyor. Karabağ’daki halkın insani ihtiyaçlarının ve güvenliğinin şeffaf bir şekilde karşılanmasının sorumluluğu artık Azerbaycan’dadır” ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsünün açıklamasına göre, Scholz görüşmede “askeri şiddetin kullanılmasına” kesinlikle karşı olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakere yoluyla çözüm ve kalıcı barışın sağlanması Alman hükümetinin çaba gösterdiğini ifade etti. Scholz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in bu yöndeki çabalarına da Alman hükümetinin desteğinin tam olduğunu sözlerine ekledi.

Scholz görüşmede, “Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine de” vurgu yaptı.

Ateşkes sağlanmıştı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’a Salı günü başlattığı askeri operasyonu, Dağlık Karabağ Ermenileri ile Çarşamba günü varılan ateşkesin ardından sona erdirdi.

Ateşkes, bölgedeki ayrılıkçı silahlı Ermeni güçlerin silahlarını bırakmasının yanı sıra uluslararası hukuka göre Azerbaycan’a ait olan bölgenin Azerbaycan’a “yeniden entegrasyonunu” öngörüyor. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi yetkilisi David Babayan, Perşembe günü yapılan görüşmelerden güvenlik garantileri ve silahlı Ermenilerin affı konusunda somut bir sonuç elde edilemediğini açıklamıştı. Yaklaşık 120 bin nüfuslu bölgede yaşayan Ermenilerin çoğu evlerinden sürülmek veya kalırlarsa şiddet ile karşı karşıya kalmaktan kaygı duyuyor.

AFP, rtr/JD, ETO

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