Rus Barış Gücü: Ermeni güçler, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladı

DUVAR – Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü, ayrılıkçı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Rus Barış Gücü’nden yapılan açıklamada, Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askerlerinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugüne kadar 800’den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi” ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’da “anayasal düzeni tesis etmek” amacıyla askeri harekat başlatmıştı.

Karabağ’daki silahlı Ermeni grupların, silah bırakmayı kabul etmesiyle harekat 24 saat sonra sona ermişti. (HABER MERKEZİ)

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