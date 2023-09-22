Karabağ Ermenileri: Bakü ile af konusunda henüz anlaşma yok

Artı Gerçek – Dağlık Karabağ’daki yönetim, Azerbaycan’ın önerdiği olası güvenlik garantileri veya af konusunda Bakü ile yapılan görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmadığını söyledi. Kendini “Artsakh Cumhuriyeti” olarak adlandıran ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı Davit Babayan Reuters’a yaptığı açıklamada “Bu sorunlar çözülmeli. Henüz somut bir sonuç yok” dedi. Reuters’a konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in danışmanı Hikmet Hacıyev silahlarını bırakan Karabağlı Ermeni savaşçılar için bir af öngörüldüğünü, ancak bazılarının direnişlerini sürdürmeye karar verdiğini söylemişti.

‘ERMENİSTAN İLE İNSANİ YARDIM KONVOYUNUN GELMESİNDE ANLAŞTIK’

Babayan, Azerbaycan’ın 9 aydan uzun bir süredir fiilen abluka altında tuttuğu Ermenistan’ı Karabağ’a bağlayan yol üzerinden cuma günü bir insani yardım konvoyunun gelmesi için anlaşmaya varıldığını da söyledi.Babayan “Durum zor, insani meselelerin çözülmesi gerekiyor. Ermenistan’dan Laçın Koridoru üzerinden bir insani yardım konvoyunun gelmesi için anlaşmaya varıldı” dedi.

‘ŞU ANDA BÜYÜK ÇAPLI İNSAN HAREKETİ YOK’

Karabağ’daki Ermenilerin göç halinde olup olmadıkları sorusuna Babayan, bölge fiilen kuşatma altında olduğu için büyük çaplı bir insan hareketi olmadığını söyledi. “Laçın Koridoru olması gerektiği gibi çalışmıyor. Şu anda başka sorunların çözülmesi gerekiyor. Durum çok zor: İnsanlar aç, elektrik yok, yakıt yok; çok sayıda mültecimiz var” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan bu hafta bir yıldırım harekatı düzenleyerek, 1990’larda bir savaşla Ermeni nüfusun koptuğu Karabağ üzerindeki egemenliğini yeniden tesis ettiğini ilan etmişti. Yevlakh’ta Artsakh (Karabağ ve Azerbaycan temsilcileri bölgedeki Rus barış güçleri arabulucuyla yapılan ateşkes sonrasında arasında dün Yevlah kentinde bir araya gelmişti. Görüşmede Azerbaycan bölgenin yeniden Azerbaycan’a entegrasyon planlarını sunmuş, Ermeni tarafı Azerbaycan’dan akaryakıt ve gıda ürünleri de dahil olmak üzere insani yardım talebinde bulunmuştu. Azerbaycan, anaokulları ve okulların ısıtma sistemleri, acil tıbbi yardım ve yangınla mücadele hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için acilen yakıt sağlamayı kabul etmiş, taraflar en kısa sürede tekrar görüşme konusunda anlaşmıştı. (DIŞ HABERLER)

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