Karabağ ateşkesinin ardından Erivan sokaklarına çıkan protestocular konuştu: “Hiç dostumuz yok”

Fransız haber ajansı AFP, Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ardından Ermenistan’da protesto gösterisi düzenleyen eylemcilerle görüştü.

Azerbaycan’ın başlattığı “terörle mücadele operasyonu”nun ardından Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkes, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da halktan tepki topladı.

Kendisini Victoria olarak tanıtan eylemci, AFP’ye “Kalbimiz kırık. Orada bir insani yardım koridoru açmak, halka destek sağlamak, en azından çocukları tahliye etmek mümkün” dedi.

26 yaşındaki dişçi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı “hain” diye niteleyerek, devletin Dağlık Karabağ halkına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

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David Vartanyan ise Karabağ’daki Ermeni nüfusun zorluk yaşadığını savunarak, “Açlar, susuzlar, elektrikleri yok, başlarını sokacakları evleri yok. Onlar Ermeni, biz tek bir milletiz ve birlikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki aşçı da Paşinyan’ın görevden alınmasını istediğini belirterek, “Ancak o zaman gerçekten mücadele edebiliriz” dedi.

AFP, Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan platformda muhalif siyasetçilerin, Paşinyan’ın istifasını istediğini ve halkı yol kapatma eylemleri düzenlemeye çağırdığını da aktardı.

Protestoculardan avukat Angela Adamyan, ülkesinin yalnız bırakıldığını savunarak şunları söyledi:

Hiç dostumuz yok. Kimse bizi kurtarmak istemiyor, yeterince güçlü bir ordumuz yok, desteğimiz yok. Kendi başımızayız, herkes bizi hayal kırıklığına uğrattı.

Öte yandan gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede de yaşandı. Ana caddelerde trafiği durdurmaya çalışan bazı eylemciler gözaltına alınırken, polis kalabalığa ses bombasıyla müdahale etti.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress, “kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma” suçlamasıyla en az 28 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu

Azerbaycan, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen devlet kurumuna ait bir kamyondaki iki sivilin hayatını kaybettiğini, olay yerine giden polis aracındaki 4 memurun da yine mayın nedeniyle öldüğünü bildirmişti.

Mayınların Ermeni ayrılıkçılar tarafından döşendiğini savunan Bakü yönetimi, 19 Eylül’de Karabağ’da “terörle mücadele operasyonu” başlatmıştı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonun ardından, Rusya’nın da devreye girmesiyle bölgedeki Ermeni ayrılıkçı gruplar silah bırakmıştı.

Operasyonda, Azerbaycan askerlerinin açtığı ateş sonucu Rus Barış Gücü’nden 5 asker ölmüştü. Azerbaycan Başsavcılığı, Rus askerleri taşıyan kamyona yanlışlıkla ateş açıldığını savunmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak, sorumluların cezalandırılacağını söylemişti. Olayla ilgili Rusya Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

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1/30 22 Eylül 2023 – Belediye çalışanları Hindistan’ın Chennai şehrindeki bir bölgeyi dezenfekte ederken, sivrisinek kaynaklı hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak isteyen bir kişi boynuna plastik şişeler takıyor. İnsanlara sivrisineklerden bulaşan hastalıklar Asya’da endişelere yol açarken, Bangladeş’te dang hummasından bu yıl 778 kişi hayatını kaybetti. Hayvanlardan bulaşan başka bir virüs olan Nipah da Hindistan’ın güneybatısındaki Kerala’da son haftalarda 6 kişiye bulaştı, 2 kişininse ölümüne yol açtı (R. Satish Babu/ AFP)

22 Eylül 2023 – Belediye çalışanları Hindistan’ın Chennai şehrindeki bir bölgeyi dezenfekte ederken, sivrisinek kaynaklı hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak isteyen bir kişi boynuna plastik şişeler takıyor. İnsanlara sivrisineklerden bulaşan hastalıklar Asya’da endişelere yol açarken, Bangladeş’te dang hummasından bu yıl 778 kişi hayatını kaybetti. Hayvanlardan bulaşan başka bir virüs olan Nipah da Hindistan’ın güneybatısındaki Kerala’da son haftalarda 6 kişiye bulaştı, 2 kişininse ölümüne yol açtı (R. Satish Babu/ AFP) 2/30 21 Eylül 2023 – Japonya’nın başkenti Tokyo’nun doğusunda yer alan Çiba prefektörlüğünde düzenlenen Tokyo Game Show’da, Japon oyun şirketi Capcom’un Resident Evil 4 diye de bilinen Biohazard 4 oyununda bir katılımcı (sağda) “savaşıyor”. Çiba prefektörlüğündeki Makuhari Messe Salonu’nda bugün başlayan video oyun fuarı Tokyo Game Show’a bu yıl 40’tan fazla ülkeden 800’e yakın üretici şirketin katılması bekleniyor. Yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımının yapılacağı fuar ilk iki gün uluslararası basın ve oyun sektörü temsilcilerine, 23 ve 24 Eylül tarihlerindeyse halka açılacak. 1996’dan beri düzenlenen ve dünyanın en büyük video oyun fuarlarından biri kabul edilen Tokyo Game Show’un bu yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor (Richard A. Brooks/AFP)

21 Eylül 2023 – Japonya’nın başkenti Tokyo’nun doğusunda yer alan Çiba prefektörlüğünde düzenlenen Tokyo Game Show’da, Japon oyun şirketi Capcom’un Resident Evil 4 diye de bilinen Biohazard 4 oyununda bir katılımcı (sağda) “savaşıyor”. Çiba prefektörlüğündeki Makuhari Messe Salonu’nda bugün başlayan video oyun fuarı Tokyo Game Show’a bu yıl 40’tan fazla ülkeden 800’e yakın üretici şirketin katılması bekleniyor. Yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımının yapılacağı fuar ilk iki gün uluslararası basın ve oyun sektörü temsilcilerine, 23 ve 24 Eylül tarihlerindeyse halka açılacak. 1996’dan beri düzenlenen ve dünyanın en büyük video oyun fuarlarından biri kabul edilen Tokyo Game Show’un bu yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor (Richard A. Brooks/AFP) 3/30 20 Eylül 2023 – Libya’da binlerce kişinin ölümüne yol açan fırtına ve sellerden sonra Derne kentinde oluşan görüntü. Libya’nın doğusunu vuran sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde enkaz altındaki cesetlerin çürümeye başlaması ve kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması salgın hastalık tehdidini gün geçtikçe artırıyor (Esam Omran Al-fetori/Reuters)

20 Eylül 2023 – Libya’da binlerce kişinin ölümüne yol açan fırtına ve sellerden sonra Derne kentinde oluşan görüntü. Libya’nın doğusunu vuran sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde enkaz altındaki cesetlerin çürümeye başlaması ve kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması salgın hastalık tehdidini gün geçtikçe artırıyor (Esam Omran Al-fetori/Reuters) 4/30 19 Eylül 2023 – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’taki genel merkezinde gerçekleştirilen 78. dönemine katıldı. Devletlerin liderleri ve hükümetlerin temsilcileri Rusya’nın Ukrayna’yı istilası, hayat pahalılığı krizi, iklim acil durumunun kötüleşmesi ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin muhtemel tehlikeleri dahil küresel krizleri konuşmak için bir araya geldi (Kena Betancur/AFP)

19 Eylül 2023 – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’taki genel merkezinde gerçekleştirilen 78. dönemine katıldı. Devletlerin liderleri ve hükümetlerin temsilcileri Rusya’nın Ukrayna’yı istilası, hayat pahalılığı krizi, iklim acil durumunun kötüleşmesi ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin muhtemel tehlikeleri dahil küresel krizleri konuşmak için bir araya geldi (Kena Betancur/AFP) 5/30 18 Eylül 2023 – Almanya’nın başkenti Berlin’de iklim acil durumuna dikkat çekmek için kendisini yola yapıştıran bir çevre aktivistinin elinde asfalt parçası var. Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci örgüt, iklim kriziyle mücadelede siyasi eylem çağrısında bulunarak bir haftalık direniş başlattı. Örgüt, fosil yakıtların kullanımının durdurulması talebiyle bugün Berlin’de çeşitli eylemler düzenledi. Yoğun saatlerde kendilerini yollara yapıştıran aktivistler, kent genelinde trafiğin aksamasına neden oldu. Polis 21 eyleme müdahale ettiğini açıklarken, gözaltına alınan protestocular daha sonra serbest bırakıldı (Odd Andersen/AFP)

18 Eylül 2023 – Almanya’nın başkenti Berlin’de iklim acil durumuna dikkat çekmek için kendisini yola yapıştıran bir çevre aktivistinin elinde asfalt parçası var. Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci örgüt, iklim kriziyle mücadelede siyasi eylem çağrısında bulunarak bir haftalık direniş başlattı. Örgüt, fosil yakıtların kullanımının durdurulması talebiyle bugün Berlin’de çeşitli eylemler düzenledi. Yoğun saatlerde kendilerini yollara yapıştıran aktivistler, kent genelinde trafiğin aksamasına neden oldu. Polis 21 eyleme müdahale ettiğini açıklarken, gözaltına alınan protestocular daha sonra serbest bırakıldı (Odd Andersen/AFP) 6/30 17 Eylül 2023 – Sudan’ın başkenti Hartum’daki Greater Nile Petroleum adlı petrol şirketinin kulesinde çıkan yangında alevler yükseliyor. Düzenli orduyla paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında yoğunlaşan çatışmalarda başkentin merkezinde yer alan, kilit önemdeki birçok bina ateşe verildi. Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED) adlı sivil toplum kuruluşunun tahminlerine göre, ordunun başındaki General Abdülfettah Burhan’la “Hemeti” diye bilinen yardımcısı General Muhammed Hamdan Dagalo arasında 15 Nisan’da patlak veren çatışmalar sonucu yaklaşık 7 bin 500 kişi hayatını kaybetti (AFP)

17 Eylül 2023 – Sudan’ın başkenti Hartum’daki Greater Nile Petroleum adlı petrol şirketinin kulesinde çıkan yangında alevler yükseliyor. Düzenli orduyla paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında yoğunlaşan çatışmalarda başkentin merkezinde yer alan, kilit önemdeki birçok bina ateşe verildi. Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED) adlı sivil toplum kuruluşunun tahminlerine göre, ordunun başındaki General Abdülfettah Burhan’la “Hemeti” diye bilinen yardımcısı General Muhammed Hamdan Dagalo arasında 15 Nisan’da patlak veren çatışmalar sonucu yaklaşık 7 bin 500 kişi hayatını kaybetti (AFP) 7/30 16 Eylül 2023 – Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde sağlık çalışanları, Nipah virüsünün semptomlarını gösteren bir hastayı devlet hastanesindeki karantina koğuşuna götürüyor. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi Genel Müdürü, ülkede Nipah virüsü kaynaklı viral enfeksiyondan ölüm oranının Kovid-19’a kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtti. Nipah virüsü ilk olarak 1998’de Malezya ve Singapur’daki domuz çiftçileri arasında görülen bir salgın sırasında tespit edilmişti. Virüs, enfekte yarasa ve domuzların vücut sıvılarıyla temas yoluyla doğrudan insanlara bulaşabilmekte ve insandan insana geçtiği bilinen bazı vakalar da var (AFP)

16 Eylül 2023 – Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde sağlık çalışanları, Nipah virüsünün semptomlarını gösteren bir hastayı devlet hastanesindeki karantina koğuşuna götürüyor. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi Genel Müdürü, ülkede Nipah virüsü kaynaklı viral enfeksiyondan ölüm oranının Kovid-19’a kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtti. Nipah virüsü ilk olarak 1998’de Malezya ve Singapur’daki domuz çiftçileri arasında görülen bir salgın sırasında tespit edilmişti. Virüs, enfekte yarasa ve domuzların vücut sıvılarıyla temas yoluyla doğrudan insanlara bulaşabilmekte ve insandan insana geçtiği bilinen bazı vakalar da var (AFP) 8/30 15 Eylül 2023 – Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro (ortada), Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz (sağda) ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda), Havana’da gerçekleştirilen G77+Çin zirvesi için verilen toplu fotoğrafta. Küresel nüfusun yüzde 80’ini temsil eden, gelişmekte olan ve yükselen ülkelerden oluşan G77+Çin grubu, “dünyada yeni ekonomik düzeni” tanıtmak için bugün Küba’da toplandı. Öte yandan bu adımların kutuplaştırmayı artıracağı endişesini dile getirenler de var (Yamil Lage/AFP)

15 Eylül 2023 – Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro (ortada), Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz (sağda) ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda), Havana’da gerçekleştirilen G77+Çin zirvesi için verilen toplu fotoğrafta. Küresel nüfusun yüzde 80’ini temsil eden, gelişmekte olan ve yükselen ülkelerden oluşan G77+Çin grubu, “dünyada yeni ekonomik düzeni” tanıtmak için bugün Küba’da toplandı. Öte yandan bu adımların kutuplaştırmayı artıracağı endişesini dile getirenler de var (Yamil Lage/AFP) 9/30 14 Eylül 2023 – İtalya’nın Lampedusa adasında bir göçmen, tutulduğu yerden çıkarken böyle görüntülendi. Ocaktan beri Kuzey Afrika’dan İtalya’ya botla gelen göçmenlerin sayısı 124 bine yaklaştı ve bu rakam geçen yılın aynı döneminde 65 bin 500’dü. Söz konusu adaya son 36 saatte 6 binden fazla göçmen gelmesiyle birlikte belediye meclisi adada acil durum ilan etti. Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, “Lampedusa’daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır” derken, çok sayıda göçmen teknesinin arkasında “organize bir suç sistemi” olduğuna inandığını dile getirdi (Alessandro Serrano/AFP)

14 Eylül 2023 – İtalya’nın Lampedusa adasında bir göçmen, tutulduğu yerden çıkarken böyle görüntülendi. Ocaktan beri Kuzey Afrika’dan İtalya’ya botla gelen göçmenlerin sayısı 124 bine yaklaştı ve bu rakam geçen yılın aynı döneminde 65 bin 500’dü. Söz konusu adaya son 36 saatte 6 binden fazla göçmen gelmesiyle birlikte belediye meclisi adada acil durum ilan etti. Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, “Lampedusa’daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır” derken, çok sayıda göçmen teknesinin arkasında “organize bir suç sistemi” olduğuna inandığını dile getirdi (Alessandro Serrano/AFP) 10/30 13 Eylül 2023 – Libya’yı vuran fırtına ve selin ardından Derne kentinin genel görünümü. 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınasının Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne’de yol açtığı sel sonucu 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişiyse kayıp. Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişi bugün toprağa verilirken, 1100’ünün kimliği tespit edilemedi. Kentte henüz bildirilmeyen kayıplara ek olaraksa 2 bin kişi hakkında resmi kayıp başvurusu yapıldığı aktarıldı (Esam Omran Al-Fetori/Reuters)

13 Eylül 2023 – Libya’yı vuran fırtına ve selin ardından Derne kentinin genel görünümü. 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınasının Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne’de yol açtığı sel sonucu 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişiyse kayıp. Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişi bugün toprağa verilirken, 1100’ünün kimliği tespit edilemedi. Kentte henüz bildirilmeyen kayıplara ek olaraksa 2 bin kişi hakkında resmi kayıp başvurusu yapıldığı aktarıldı (Esam Omran Al-Fetori/Reuters) 11/30 12 Eylül 2023 – Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexander Kozlov, Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un’u Primorskiy Krayı’ndaki Khasan Tren İstasyonu’nda karşıladı. Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek ve ABD, bu görüşmenin Moskova’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıyı destekleyecek bir silah anlaşmasıyla sonuçlanabileceği uyarısını yaptı (Rusya Çevre Bakanlığı/AFP)

12 Eylül 2023 – Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexander Kozlov, Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un’u Primorskiy Krayı’ndaki Khasan Tren İstasyonu’nda karşıladı. Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek ve ABD, bu görüşmenin Moskova’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıyı destekleyecek bir silah anlaşmasıyla sonuçlanabileceği uyarısını yaptı (Rusya Çevre Bakanlığı/AFP) 12/30 11 Eylül 2023 – ABD’nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen 11 Eylül terör saldırısının 22. yıldönümü sebebiyle, 11 Eylül Anma Parkı’ndaki anıt havuzuna Amerikan bayrakları ve çiçekler kondu. 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’nin “İkiz Kuleler” diye anılan binalarına ve Pentagon merkezine düzenlenen saldırılar sonucu 2 bin 977 kişi ve 19 saldırgan hayatını kaybetti. ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan bu olayın üstünden 22 yıl geçmişken, hayatını kaybedenlerin yakınları ve mağdurların açtığı davaların çoğunun hâlâ bir sonuca bağlanamaması tepki çekiyor. Yıkılan kulelerin yerine inşa edilen anıt parktaki iki havuzda, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri yer alıyor (Bryan R. Smith/AFP)

11 Eylül 2023 – ABD’nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen 11 Eylül terör saldırısının 22. yıldönümü sebebiyle, 11 Eylül Anma Parkı’ndaki anıt havuzuna Amerikan bayrakları ve çiçekler kondu. 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’nin “İkiz Kuleler” diye anılan binalarına ve Pentagon merkezine düzenlenen saldırılar sonucu 2 bin 977 kişi ve 19 saldırgan hayatını kaybetti. ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan bu olayın üstünden 22 yıl geçmişken, hayatını kaybedenlerin yakınları ve mağdurların açtığı davaların çoğunun hâlâ bir sonuca bağlanamaması tepki çekiyor. Yıkılan kulelerin yerine inşa edilen anıt parktaki iki havuzda, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri yer alıyor (Bryan R. Smith/AFP) 13/30 10 Eylül 2023 – Lübnan’ın güneyindeki liman kenti Sayda yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva’da Fetih hareketi üyeleriyle diğer Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalar sırasında kamptan dumanlar yükseliyor. 55 bine yakın mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva’daki gruplar, üç gün süren ve en az 5 kişinin ölümüne yol açan çatışmaların ardından pazar günü ateşkese uyacaklarını açıkladı. İki taraf arasındaki ateşkes dün sabah saatlerinde bozulmuştu. Çatışma yüzlerce aileyi yerinden ederken Sayda kenti yakınlarında çadırlar kurulmuştu (Bilal Hüseyin/AP)

10 Eylül 2023 – Lübnan’ın güneyindeki liman kenti Sayda yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva’da Fetih hareketi üyeleriyle diğer Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalar sırasında kamptan dumanlar yükseliyor. 55 bine yakın mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva’daki gruplar, üç gün süren ve en az 5 kişinin ölümüne yol açan çatışmaların ardından pazar günü ateşkese uyacaklarını açıkladı. İki taraf arasındaki ateşkes dün sabah saatlerinde bozulmuştu. Çatışma yüzlerce aileyi yerinden ederken Sayda kenti yakınlarında çadırlar kurulmuştu (Bilal Hüseyin/AP) 14/30 9 Eylül 2023 – Fas’ın El-Havuz ilinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu can kaybı sayısı bini geçti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 18,5 km derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Marakeş’in 71 km güneybatısındaki Yüksek Atlas Dağları olduğunu açıkladı. Fas İçişleri Bakanlığı, onlarca yıldır ülkeyi vuran en şiddetli depremde yaralananlardan 721 kişinin durumunun kritik olduğunu duyurdu (Fadel Senna/AFP)

9 Eylül 2023 – Fas’ın El-Havuz ilinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu can kaybı sayısı bini geçti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 18,5 km derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Marakeş’in 71 km güneybatısındaki Yüksek Atlas Dağları olduğunu açıkladı. Fas İçişleri Bakanlığı, onlarca yıldır ülkeyi vuran en şiddetli depremde yaralananlardan 721 kişinin durumunun kritik olduğunu duyurdu (Fadel Senna/AFP) 15/30 8 Eylül 2023 – Yunanistan’ın Kardiçe kentinin yakınlarındaki Palamas köyü sular altında kaldı. 24 saatte bir yıllık yağış alan bölgede kurtarma ekipleri onlarca köylüye ulaşmaya çalıştı. Yetkililer Yunanistan genelinde son iki günde 800’den fazla kişinin kurtarıldığını, 6 kişininse hayatını kaybettiğini açıkladı (Angelos Tzortzinis/AFP)

8 Eylül 2023 – Yunanistan’ın Kardiçe kentinin yakınlarındaki Palamas köyü sular altında kaldı. 24 saatte bir yıllık yağış alan bölgede kurtarma ekipleri onlarca köylüye ulaşmaya çalıştı. Yetkililer Yunanistan genelinde son iki günde 800’den fazla kişinin kurtarıldığını, 6 kişininse hayatını kaybettiğini açıkladı (Angelos Tzortzinis/AFP) 16/30 7 Eylül 2023 – Brezilya Hava Kuvvetleri’nin Hava Gösterisi Birliği, başkent Brasilia’da Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında performans sergiledi. Her yıl düzenlenen etkinliğe tahminen 30 bin kişi katılırken 3 binden fazla asker geçit töreninde boy gösterdi. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçit töreni öncesinde Brezilyalıları ortak hedefler etrafında birleşmeye çağırdı (Evaristo Sa/AFP)

7 Eylül 2023 – Brezilya Hava Kuvvetleri’nin Hava Gösterisi Birliği, başkent Brasilia’da Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında performans sergiledi. Her yıl düzenlenen etkinliğe tahminen 30 bin kişi katılırken 3 binden fazla asker geçit töreninde boy gösterdi. Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçit töreni öncesinde Brezilyalıları ortak hedefler etrafında birleşmeye çağırdı (Evaristo Sa/AFP) 17/30 6 Eylül 2023 – Bulgaristan’ın Karadeniz kıyılarında, Tsarevo kasabasının yakınlarında gerçekleşen şiddetli sellerden sonra, Burgaz kentini Türkiye sınırına bağlayan köprü büyük hasar aldı. Bulgar polisi şiddetli yağmurlar ve sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının üçe ulaştığını açıkladı. 4 Eylülden beri süren sağanak ve gök gürültülü fırtınalar nehirlerin taşmasına, köprülerin hasar almasına ve 100’den fazla kişinin tahliye edilmesine sebep oldu (Nikolay Doychinov/AFP)

6 Eylül 2023 – Bulgaristan’ın Karadeniz kıyılarında, Tsarevo kasabasının yakınlarında gerçekleşen şiddetli sellerden sonra, Burgaz kentini Türkiye sınırına bağlayan köprü büyük hasar aldı. Bulgar polisi şiddetli yağmurlar ve sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının üçe ulaştığını açıkladı. 4 Eylülden beri süren sağanak ve gök gürültülü fırtınalar nehirlerin taşmasına, köprülerin hasar almasına ve 100’den fazla kişinin tahliye edilmesine sebep oldu (Nikolay Doychinov/AFP) 18/30 5 Eylül 2023 -Almanya Başbakanı Olaf Scholz, meclisteki bütçe görüşmelerinin ilk gününe siyah göz bandıyla katıldı. Hafta sonu koşu yaparken kaza geçirmesi sonucu yaralanan Scholz, olay sonrasında kamuoyuyla paylaştığı ilk fotoğrafta “Hazırlayacağınız mimleri görmek için sabırsızlanıyorum” demişti (Markus Schreiber/AP)

5 Eylül 2023 -Almanya Başbakanı Olaf Scholz, meclisteki bütçe görüşmelerinin ilk gününe siyah göz bandıyla katıldı. Hafta sonu koşu yaparken kaza geçirmesi sonucu yaralanan Scholz, olay sonrasında kamuoyuyla paylaştığı ilk fotoğrafta “Hazırlayacağınız mimleri görmek için sabırsızlanıyorum” demişti (Markus Schreiber/AP) 19/30 4 Eylül 2023 – Kenya’nın başkenti Nairobi’de bugün başlayan ve 6 Eylül’e kadar sürecek Afrika İklim Zirvesi öncesinde, iklim aktivistleri protesto gösterisi düzenledi. Afrika ülkelerinin liderleri, bakanlar, BM temsilcileri ve özel sektörün katılımıyla kıta tarihindeki “en büyük çevre buluşması” olarak tanımlanan zirve, özellikle iklim değişikliğinin Afrika’daki insan hareketliliği üzerindeki artan etkilerine yoğunlaşması planlanıyor. Öte yandan pek çok Afrikalı iklim aktivisti; zirvenin iklim değişikliğinin finansmanıyla ilgili yaklaşımlarının Batılı ülkelerin önceliklerini gözettiğini ve Afrika’nın çıkarlarını göz ardı ettiğini söylüyor. Power Shift Africa adlı sivil toplum kuruluşundan Mohamed Adow, “Afrika’nın kendi sırtından zengin olan ülkelerden gelecek fonlara ihtiyacı var” diyor. Nairobi’de toplanan 500 kadar iklim aktivisti “İklim Finansmanı Şimdi”, “Küresel İklim Grevi” gibi sloganlar içeren pankartlar taşıyarak zirveye mesaj yolladı. (Suleiman Mbatiah / AFP)

4 Eylül 2023 – Kenya’nın başkenti Nairobi’de bugün başlayan ve 6 Eylül’e kadar sürecek Afrika İklim Zirvesi öncesinde, iklim aktivistleri protesto gösterisi düzenledi. Afrika ülkelerinin liderleri, bakanlar, BM temsilcileri ve özel sektörün katılımıyla kıta tarihindeki “en büyük çevre buluşması” olarak tanımlanan zirve, özellikle iklim değişikliğinin Afrika’daki insan hareketliliği üzerindeki artan etkilerine yoğunlaşması planlanıyor. Öte yandan pek çok Afrikalı iklim aktivisti; zirvenin iklim değişikliğinin finansmanıyla ilgili yaklaşımlarının Batılı ülkelerin önceliklerini gözettiğini ve Afrika’nın çıkarlarını göz ardı ettiğini söylüyor. Power Shift Africa adlı sivil toplum kuruluşundan Mohamed Adow, “Afrika’nın kendi sırtından zengin olan ülkelerden gelecek fonlara ihtiyacı var” diyor. Nairobi’de toplanan 500 kadar iklim aktivisti “İklim Finansmanı Şimdi”, “Küresel İklim Grevi” gibi sloganlar içeren pankartlar taşıyarak zirveye mesaj yolladı. (Suleiman Mbatiah / AFP) 20/30 2 Eylül 2023 – 80. Venedik Film Festivali sürerken bugün kırmızı halıda Kadın, Yaşam, Özgürlük yazılı tişörtler giyen ve pankart açan bir grup, İranlı kadınlara desteklerini gösterdi. 30 Ağustos’ta başlayan dünyanın en eski film festivali 9 Eylül’de son bulacak (Tiziana Fabi/AFP)

2 Eylül 2023 – 80. Venedik Film Festivali sürerken bugün kırmızı halıda Kadın, Yaşam, Özgürlük yazılı tişörtler giyen ve pankart açan bir grup, İranlı kadınlara desteklerini gösterdi. 30 Ağustos’ta başlayan dünyanın en eski film festivali 9 Eylül’de son bulacak (Tiziana Fabi/AFP) 21/30 1 Eylül 2023 – Dobby kılığına girmiş bir Harry Potter hayranı, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Kings Cross tren istasyonunda düzenlenen Hogwarts’a Dönüş Günü etkinliğinde böyle görüntülendi. Ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’da büyücülük okulu Hogwarts’ta eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okula gitmek için Hogwarts Ekspres’e bindiği anı kutlamak isteyen binlerce kişi, her yıl 1 Eylül’de bu tren istasyonunda bir araya geliyor (Hollie Adams/Reuters)

1 Eylül 2023 – Dobby kılığına girmiş bir Harry Potter hayranı, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Kings Cross tren istasyonunda düzenlenen Hogwarts’a Dönüş Günü etkinliğinde böyle görüntülendi. Ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’da büyücülük okulu Hogwarts’ta eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okula gitmek için Hogwarts Ekspres’e bindiği anı kutlamak isteyen binlerce kişi, her yıl 1 Eylül’de bu tren istasyonunda bir araya geliyor (Hollie Adams/Reuters) 22/30 30 Ağustos 2023 – İspanya’nın doğusundaki Valensiya’ya bağlı Bunol kasabasında “La Tomatina” festivaline katılanlar baştan ayağa domatese bulandı. Her yıl düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 15 bin kişi toplamda 120 ton domatesi birbirine fırlattı (Miguel Fernandez/AFP)

30 Ağustos 2023 – İspanya’nın doğusundaki Valensiya’ya bağlı Bunol kasabasında “La Tomatina” festivaline katılanlar baştan ayağa domatese bulandı. Her yıl düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 15 bin kişi toplamda 120 ton domatesi birbirine fırlattı (Miguel Fernandez/AFP) 23/30 29 Ağustos 2023 – Ukrayna askerleri başkent Kiev’de düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Ukraynalı pilot Andriy Pilshchykov’un tabutunu İsa’nın Dirilişi Katedrali’ne taşıyor. Batı’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları vermesi için çağrı yapan pilotu son yolculuğuna uğurlamak için onlarca kişi Katolik kilisesine geldi. Büyük yeteneğe sahip olduğu söylenen 30 yaşındaki Pilshchykov, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı istilanın ilk aylarında Moskova’nın savaş uçaklarıyla it dalaşına girmesiyle meşhur olmuştu (Sergey Çuzavkov/AFP)

29 Ağustos 2023 – Ukrayna askerleri başkent Kiev’de düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Ukraynalı pilot Andriy Pilshchykov’un tabutunu İsa’nın Dirilişi Katedrali’ne taşıyor. Batı’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları vermesi için çağrı yapan pilotu son yolculuğuna uğurlamak için onlarca kişi Katolik kilisesine geldi. Büyük yeteneğe sahip olduğu söylenen 30 yaşındaki Pilshchykov, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı istilanın ilk aylarında Moskova’nın savaş uçaklarıyla it dalaşına girmesiyle meşhur olmuştu (Sergey Çuzavkov/AFP) 24/30 28 Ağustos 2023 – Yunanistan’ın Meriç bölgesindeki Avantas köyü yakınlarında çıkan orman yangını sonucu yanan bir orman görülüyor. Yunanistan’ın Meriç bölgesinde çıkan yangın sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 750 bin dönümlük ormanlık alanınsa küle döndüğü bildirildi. 19 Ağustos’ta başlayan yangının ülkede son 20 yıldır görülen en büyük orman yangını olduğu aktarıldı (Alexandros Avramidis/Reuters)

28 Ağustos 2023 – Yunanistan’ın Meriç bölgesindeki Avantas köyü yakınlarında çıkan orman yangını sonucu yanan bir orman görülüyor. Yunanistan’ın Meriç bölgesinde çıkan yangın sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 750 bin dönümlük ormanlık alanınsa küle döndüğü bildirildi. 19 Ağustos’ta başlayan yangının ülkede son 20 yıldır görülen en büyük orman yangını olduğu aktarıldı (Alexandros Avramidis/Reuters) 25/30 27 Ağustos 2023 – Red Bull takımından Max Verstappen, Hollanda’nın Zandvoort kasabasında düzenlenen Formula 1 Hollanda Grand Prix’si sırasında yoğun yağış altında aracını kullanıyor. F1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağını da birinci sırada bitiren Verstappen, 9 yarışı üst üste kazanmış oldu. 4,2 kilometrelik Zandvoort Pisti’nde 72 tur üzerinden yapılan yarış, 62. turda başlayan sağanak nedeniyle 65. turda, yaklaşık 45 dakika boyunca durduruldu. Hollanda’daki yarışı Fernando Alonso ikinci, Pierre Gasly ise üçüncü sırada tamamladı (Peter Dejong/AP)

27 Ağustos 2023 – Red Bull takımından Max Verstappen, Hollanda’nın Zandvoort kasabasında düzenlenen Formula 1 Hollanda Grand Prix’si sırasında yoğun yağış altında aracını kullanıyor. F1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağını da birinci sırada bitiren Verstappen, 9 yarışı üst üste kazanmış oldu. 4,2 kilometrelik Zandvoort Pisti’nde 72 tur üzerinden yapılan yarış, 62. turda başlayan sağanak nedeniyle 65. turda, yaklaşık 45 dakika boyunca durduruldu. Hollanda’daki yarışı Fernando Alonso ikinci, Pierre Gasly ise üçüncü sırada tamamladı (Peter Dejong/AP) 26/30 26 Ağustos 2023 – Crew-7 görevi kapsamında NASA astronotu Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Satoshi Furukawa ve Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov’u Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak, SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ve Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı (Joe Skipper/Reuters)

26 Ağustos 2023 – Crew-7 görevi kapsamında NASA astronotu Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Satoshi Furukawa ve Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov’u Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak, SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ve Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı (Joe Skipper/Reuters) 27/30 25 Ağustos 2023 – İspanya ulusal polis ve gümrük görevlileri, ülkenin güneyindeki Algeciras limanında düzenlenen basın toplantısı sırasında, Ekvador’dan gelen bir konteynerde gizlenmiş olarak bulup el koydukları toplam 9 bin 436 kilo kokaini sergiledi. Yetkililer, tespit edilen miktarın bugüne kadarki en büyük gizli kokain kargosu olduğu belirtti. Kokain paketlerinin muz kasalarının arasına gizlendiği açıklandı (Jorge Guerrero/AFP)

25 Ağustos 2023 – İspanya ulusal polis ve gümrük görevlileri, ülkenin güneyindeki Algeciras limanında düzenlenen basın toplantısı sırasında, Ekvador’dan gelen bir konteynerde gizlenmiş olarak bulup el koydukları toplam 9 bin 436 kilo kokaini sergiledi. Yetkililer, tespit edilen miktarın bugüne kadarki en büyük gizli kokain kargosu olduğu belirtti. Kokain paketlerinin muz kasalarının arasına gizlendiği açıklandı (Jorge Guerrero/AFP) 28/30 24 Ağustos 2023 – Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutlarken, ele geçirilmiş Rus tank ve zırhlı araçlarını başkent Kiev’deki Kreşatik bulvarında sergiliyor. Ukrayna halkı, 1991’de eski Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olan 32. Bağımsızlık Günü’nü bir buçuk yıldır süren savaşın gölgesinde kutluyor (Efrem Lukatsky/AP)

24 Ağustos 2023 – Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutlarken, ele geçirilmiş Rus tank ve zırhlı araçlarını başkent Kiev’deki Kreşatik bulvarında sergiliyor. Ukrayna halkı, 1991’de eski Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olan 32. Bağımsızlık Günü’nü bir buçuk yıldır süren savaşın gölgesinde kutluyor (Efrem Lukatsky/AP) 29/30 23 Ağustos 2023 – Hindistan’ın Guwahati kentindeki bir okulda öğrenciler Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’a başarılı inişini kutluyor. Uzay ve teknoloji alanındaki artan gücünü pekiştiren Hindistan, Ay’ın keşfedilmemiş bir bölgesi olan güney kutbuna yakın bir yere uzay aracı indirdi. Bilim insanları söz konusu bölgenin yüksek önemdeki donmuş su ve değerli element rezervleri barındırabileceğine inanıyor (Anpam Nath/AP)

23 Ağustos 2023 – Hindistan’ın Guwahati kentindeki bir okulda öğrenciler Chandrayaan-3 uzay aracının Ay’a başarılı inişini kutluyor. Uzay ve teknoloji alanındaki artan gücünü pekiştiren Hindistan, Ay’ın keşfedilmemiş bir bölgesi olan güney kutbuna yakın bir yere uzay aracı indirdi. Bilim insanları söz konusu bölgenin yüksek önemdeki donmuş su ve değerli element rezervleri barındırabileceğine inanıyor (Anpam Nath/AP) 30/30 22 Ağustos 2023 – Yunanistan’ın başkenti Atina’nın dış kısımlarındaki Chasia’da bir adam, atlar yangından kaçırıyor. İtfaiye ekipleri Yunanistan genelinde giderek büyüyen orman yangınları dalgasıyla mücadele etmeye çalışırken, Türkiye sınırına yakın Evros bölgesinde son 4 gündür yanan ormanlık alanda 18 cansız beden bulundu. Yunanistan’da şiddetli rüzgârlar ve bugün birçok yerde 40 santigrat derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle yangınlar şiddetleniyor (Angelos Tzortzinis/AFP)

Varılan ateşkesin ardından Bakü ve Erivan yönetimi, bölgenin Azerbaycan’a entegrasyon sürecini görüşmek için Karabağ’a yakın noktadaki Yevlah şehrinde bir araya geldi.

Görüşmelere Azerbaycan adına Aliyev’in Karabağ’daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü’nden de bir yetkili yer aldı.

Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı yönetimin lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan, bugünkü açıklamasında Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters’a ateşkeste mutabık kalındığını fakat detaylarla ilgili nihai anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Buna ek olarak görüşmeler neticesinde Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye insani yardım malzemesi taşıyan TIR’lar ve kamyonlar gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, operasyon sonucundan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Azerbaycan’ın operasyonu Ermenistan devletiyle değil, Karabağ’daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konu” ifadelerini kullanmıştı.

Independent Türkçe, AFP, AA, Reuters

Independent Turkce