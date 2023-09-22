Ermenistan’dan BM’ye Karabağ için harekete geçme çağrısı

BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi Azerbaycan’ın 19 Eylül’de Karabağ’a yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı ve 20 Eylül’de varılan ateşkesten sonra Fransa’nın çağrısı üzerine toplandı. Toplantıya katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Karabağ’da durumun kritik olduğunu söyledi. “Dağlık Karabağ’da istikrar ve güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen Barış Gücü’nün kurulmasına olanak yaratın” çağrısında bulundu. ABD ve Fransa Azerbaycan’ı eleştirdi.

ABD’nin BM Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, ABD’nin Azerbaycan’ın devam eden askeri eylemleri nedeniyle alarma geçtiğini söyledi.Büyükelçi, “Bu eylemlere derhal son verilmesini istiyoruz. Askeri operasyonların askıya alındığına dair duyuruları not ediyoruz ve onaylanması durumunda bu olumlu bir gelişme olur” dedi.Thomas-Greenfield, şöyle devam etti: “Şu anda sahadaki durum vahim olmaya devam ediyor ve sivillere yönelik şiddet haberlerinden son derece rahatsızız, Azerbaycan, kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygunluğunu sağlama sorumluluğuna sahip.” Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, “Dağlık Karabağ sakinlerine, Azerbaycan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalara uygun olarak haklarının korunacağına dair güvence ve güven sağlamaya yönelik uluslararası misyonun önemini yineliyoruz” dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısını talep ettiğini hatırlattı ve şöyle konuştu:“Birkaç hafta boyunca çok sayıda asker ve teçhizat biriktirdikten sonra Azerbaycan, 19 Eylül’de geniş çaplı bir askeri operasyon başlatmaya karar verdi. Sivil nüfusu etkileyen, devasa kara ve hava kaynaklarını harekete geçiren bir operasyon. Müzakere yoluyla çözüme yönelik çabalar yoğunlaşmışken, kimsenin önceden planlanmış olmadığına inanamayacağı bir operasyon.” “Fransa, Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkesine aykırı olan bu kabul edilemez saldırıyı tüm kararlılığıyla derhal kınadı. Fransa tek ülke olmaktan çok uzak. Bu masanın etrafında bulunan birçok ülke de şiddeti ve keyfiliği açıkça reddettiklerini belirterek, Azerbaycan’a itidalli davranmaya ve uluslararası hukuka uymaya çağrıda bulundu” “Korktuğunuz gibi, bu eylemlerin bedeli özellikle ağırdı; sivillerin de aralarında bulunduğu düzinelerce ölüme neden oldu. Dün ateşkes ilan edildi. Bu çok önemliydi. Buna saygı duyulması çok önemli” “Burada söz konusu olan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü değildir. Kimse buna itiraz etmiyor. Kimse onu tehdit etmiyor. Tehlikede olan, Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun haklarına, tarihlerine ve kültürlerine saygı gösterilerek yaşamaya devam edebilme olasılığıdır.”Fransız Bakan, eğer Azerbaycan gerçekten barışçıl, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak istiyorsa artık somut garantiler vermesi gerektiğini söyledi.Bakan şöyle devam etti: “Son günlerde yaşanan olaylar şunu doğruluyor: Halihazırda çok sıkıntılı olan bir nüfusun kitlesel göçüne kendimizi suç ortağı yapma riskini göze alarak pasif kalamayız ve Dağlık Karabağ’da şu anda olup bitenlerden gözlerimizi kaçıramayız. Dünden bu yana çok sayıda rapor, Azerbaycan’ın 19 Eylül’deki saldırısı nedeniyle Dağlık Karabağ nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u zaten yerinden edilmişken çok sayıda göçün de hazırlık aşamasında olduğunu gösteriyor” İngiltere de bölgeye uluslararası barış gücü yerleştirilmesi çağrısında bulundu. Mirzoyan’ın konuşmasıErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da şunları söyledi. “Dağlık Karabağ’ın tamamı, şehirler ve diğer yerleşim yerleri, roketler, ağır toplar, savaş uçakları ve yasaklanmış misket silahlarıyla yoğun ve ayrım gözetmeksizin bombalandı. Saldırının yoğunluğu ve vahşeti, niyetin Dağlık Karabağ halkına yönelik etnik temizliği sona erdirmek olduğunu açıkça ortaya koyuyor” Mirzoyan’a göre 10.000’den fazla insan zorla yerinden edildi. Mirzoyan, “Binlerce aile üyesi birbirinden ayrılmış durumda. Dağlık Karabağ’dan gelen görüntüler gerçekten şok edici. Anneler çaresizce kayıp çocuklarını bulmaya çalışıyor. Kadınlar Azerbaycan’ın kocalarını hapse atmasından korkarak ağlıyor. Azerbaycan’ın sosyal ağları kayıp çocukları ve kadınları bulma, tecavüz çağrılarıyla dolup taşıyor.”Mirzoyan, Dağlık Karabağ’da yaşananların öngörülebilir olduğunu söyledi: “Uzun süre alarm verdik. Uluslararası toplum, tüm bunları ciddiye almayı reddetti. Bu, 10 ay süren, insanları aç bırakan ablukanın devamıydı. Azerbaycan Laçın Koridorunu kapattığında ve Aralık 2022’de Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığımızda bu Konsey yeterli yanıt vermedi. Uluslararası Adalet Divanı hukuken bağlayıcı iki karar aldığında ve Azerbaycan bunlara uymadığında bu konsey yeterli tepkiyi vermedi.”Mirzoyan şu çağrıda bulundu:”Ermenistan’ın tutumu aynı: Egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına dayalı barışçıl ilişkiler kurmalıyız; bu hiçbir şekilde yanlış yorumlanamaz ve etnik temizlik de dahil olmak üzere kitlesel zulümlere izin vermek olarak kullanılamaz.””Azerbaycan Dağlık Karabağ’a karşı yeniden güç kullanmaya başladığında, insanlar zorla evlerden sınır dışı edildiğinde ve zorla anavatanlarından sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyayken ve kitlesel zulmün inkar edilemez kanıtları olduğunda BM Güvenlik Konseyi harekete geçmeli”Mirzoyan,”İnsani ilkeler doğrultusunda BM kuruluşlarının ve diğer uluslararası kuruluşların Dağlık Karabağ’a engelsiz erişimini sağlanmalı” dedi ve “Dağlık Karabağ’da istikrar ve güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen Barış Gücü’nün kurulmasına olanak yaratın” çağrısında bulundu.Rusya: ÇalışıyoruzRusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky ise Rus tarafının Dağlık Karabağ ihtilafının çözümüne yönelik desteğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.Polyansky, şu anda mutlak önceliğin askeri operasyonların yeniden başlamasını önlemek ve durumu siyasi ve diplomatik alana döndürmek olduğunu vurguladı.BM Genel Sekterer Yardımcısı Miroslav Jenča ise sivillerin refahının, “en önemli öncelik” olması gerektiğini söyledi.Yetkili, çatışmalara “inandırıcı ve kalıcı” bir son verilmesi çağrısında bulundu ve “Seviyenin yeniden tırmanması, daha fazla can kaybına ve insanların acı çekmesine yol açacak ve uluslararası çapta desteklenen barış çabalarını daha da sekteye uğratacaktır.” dedi.

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