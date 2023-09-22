Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan’dan Karabağ ve BM Barış Gücü açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan’dan Karabağ ve BM Barış Gücü açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, “BM’nin görevlendirdiği barışı güçlerinin Dağlık Karabağ’da istikrar ve güvenliği sürdürmesi için bir fırsat oluşturulmalıdır” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Dağlık Karabağ gündemiyle açtığı oturumda konuştu. Mirzoyan konuşmasında, Azerbaycan’ın başlattığı operasyonların Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanmasını talep ederken, “BM Genel Kurulu toplanmışken ve uluslararası toplumun tüm üyeleri dünyada barış ve güvenliği tesis etmenin yollarını aramak için burada toplanmışken, hepimiz güç kullanımını kınamanın, daha fazla can kaybını önlemenin zorunluluğundan bahsediyoruz” dedi.

“BİNLERCE AİLE PARÇALANDI”

Dağlık Karabağ halkının bu operasyonlardan zarar gördüğünü kaydeden Mirzoyan, “Şu anda sivil halk, kadın ve çocuklar da dahil 200’den fazla mağdur ve 400’den fazla yaralı olduğu bilgisi doğrulandı ve bu bilgi bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından da kabul edildi” dedi. Aralarında kadınların, çocukların ve yaşlıların da bulunduğu 10 binden fazla kişinin, yiyecek ve diğer geçim kaynakları olmadan açıkta bırakıldığını ifade eden Mirzoyan, “Binlerce aile parçalandı. Tüm bunlara 2020 yılını da eklersek savaş sonucunda 20 bin kişinin zorla yerinden edilmesiyle Dağlık Karabağ’da sahada çok büyük insani ihtiyaçların olduğu ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“İSTİKRARLI BİR DİYALOG MEKANİZMASI SAĞLANMALI”

BM Güvenlik Konseyi’ne maddeler sunarak çağrıda bulunan Mirzoyan, “Birleşmiş Milletler’in görevlendirdiği barış güçlerinin Dağlık Karabağ’da istikrar ve güvenliği sürdürmesi için bir fırsat oluşturulmalıdır” diyerek, “Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği ile ilgili konuları ele almak için Dağlık Karabağ temsilcileri ile Bakü arasında istikrarlı bir uluslararası diyalog mekanizması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Mirzoyan ayrıca bölgede yaşayan sivil halkın korunması ile altyapı, enerji, iletişim ve ulaşım engellerinin de kaldırılması gerektiğini söyledi.

BirGün Gazetesi