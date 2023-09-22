Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karabağ’dan 40 bin aileyi ağırlamaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin, Dağlık Karabağ’daki evlerini terk eden Ermenileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Paşinyan, “40 bin aileyi ağırlamaya hazırız” dedi. Bölgedeki Ermeni güçleri, Azerbaycan’ın askeri operasyonu sonrası 24 saat süren yoğun çatışmaların ardından Çarşamba günü teslim olmayı ve silah bırakmayı kabul etmişti.

Televizyondan halka hitap eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’dan on binlerce Ermeniyi topraklarında ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Çatışmalar başladığında bölgeden muhtemel mülteci akınına hazır olduklarını belirten Paşinyan, 40 bin aileyi Ermenistan’a alabileceklerini açıkladı.

Nikol Paşinyan, “Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı” dedi.

Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yönelik “doğrudan bir tehdit” görmediğini de söyledi.

Dağlık Karabağ yetkilileri ise bölgedeki Ermenilerin etnik temizliğe maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor.

Azerbaycan yönetimi ise Dağlık Karabağ’ın ülkenin kalanıyla barışçıl şekilde entegrasyonunu istediğini açıklamıştı.

Bölgede Rusya’nın girişimleri sonrası ilan edilen ateşkesin ardından, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ heyetleri dün Yevlah kentinde bir araya geldi.

EPA

Yaklaşık iki saat sürdüğü belirtilen görüşmede öncelikle Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni güçlerin teslim olma koşulları ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ofisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin “yapıcı ve olumlu” geçtiği; Dağlık Karabağ’a akaryakıt, ilaç ve insani yardım gönderileceği duyuruldu.

Dağlık Karabağ’da Çarşamba günü 10 binden fazla kişi, tahliye olma umuduyhla bölgenin en büyük kenti Hankendi’deki (Ermenice adı Stepanakert) havaalanına gitmişti. Havalanının yanında Rus barışgücü askerlerinin üssü bulunuyor.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçleri Azerbaycan ordusunu ateşkesi ihlal etmekle suçladı, Bakü yönetimi iddiaları yalanladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi, Azerbaycan ordusunun Stepanakert’e girdikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ateşkesin duyurulması sonrası Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen protesto gösterilerinde Paşinyan’ın istifası istenmiş, göstericiler polisle çatışmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ateşkes anlaşmasını büyük bir zafer olarak nitelendirmiş, ülkesinin Dağlık Karabağ’da çok uzun süre sponra egemenliğini yeniden tesis ettiğini açıklamıştı.

İlham Aliyev, ülkesinin askeri operasyonunda bazı Rus barışgücü askerlerinin de yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Putin’e ayrıca, askerlerinin ölümünün soruşturulacağını söyledi.

Azerbaycan’a göre operasyonda 5 Rus askeri hayatını kaybetti, bir diğer Rus askeri ise Ermenilerin saldırısı sonucu öldü.

Rus basını, Azerbaycan’ın operasyonunda ölen askerlerden birinin, Dağlık Karabağ’daki barışgücü askerlerinin komutan yardımcısı İvan Kovgan olduğunu bildirdi.

Rus Interfax haber ajansına göre Dağlık Karabağ’daki barışgücü askerleri, Azerbaycan’ın askeri operasyonu sonrası 5 binden fazla kişiyi tehlikeli bölgelerden tahliye etti.

BBC

Azerbaycan, Aralık 2022’de Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçin Koridoru’nu abluka altına almıştı.

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ’da Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası ayrılıkçı Ermeniler, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni kurduklarını ilan etmişlerdi.

Hiçbir ülke Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımamış, Azerbaycan yıllar boyu bir gün bölgede tam kontrolü yeniden sağlayacağını vurgulamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi