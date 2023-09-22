Ermeni ünlü besteci Aram Khaçaturyan İstanbul’da anıldı (foto)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’nin girişimleriyle eserleri UNESCO “Dünya Belleği”ne kaydedilen Aram Khaçaturyan, 120. doğum gününde İstanbul’un ​Pera Müzesi’nde anıldı.

“Aram Khaçaturyan 120” panelinin moderatörü Ara Koçunyan, Khaçaturyan’ın Ermeni müziğiyle bütünleşmiş dört isimden biri olduğunun altını çizdi.

İstanbul-Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nde düzenlenen “Aram Khaçaturyan 120” paneline yurtiçinden ve yurtdışından özel davetle katılım sağlandı.

Sovyet Ermenistan’ın milli marşı, Masquerade, Kılıç Dansı, Spartacus gibi besteleriyle bilinen Gomidas’ın öğrencisi Khaçaturyan için düzenlenen panelde, New York’tan özel olarak davet edilen piyanist Şahan Arzruni ve Khaçaturyan’la tanışıklığı olan müzisyen Yüksel Koptagel konuştu.

Moderatörlüğünü İstanbul’da Ermenice yayımlanan Jamanak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ara Koçunyan yaptığı panele müzik yazarı Evin İlyasoğlu ve Erivan’dan Aram Khaçaturyan Müzesi Müdürü Armine Grigoryan da katkı sundu.

Koçunyan, Ermenilerin genel olarak müzik alanında iddialı olduğunu ve müziğin Ermeniler açısından çok önemli bir yerde durduğunu dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI