“Dağlık Karabağ’daki Ermeniler artık Azerbaycan’ın iç meselesi”

Dağlık Karabağ, Azerbaycan güçlerinin önceki gün bölgeye operasyon başlatmasının ardından Çarşamba günü teslim oldu. Dağlık Karabağ yönetimi, silahlı kuvvetlerinin ‘dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması’ da dahil olmak üzere Azerbaycan’ın şartlarını kabul etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, toplantının ‘yapıcı ve olumlu bir ortamda’ gerçekleştiğini ve Dağlık Karabağ nüfusunun ‘yeniden entegrasyonu’na yönelik planlarını sunduklarını açıkladı.

Dağlık Karabağ heyeti, Azerbaycan’dan gıda, yakıt, tıbbi malzeme, anaokulları ve okullar için ısıtma sistemleri ve itfaiye hizmetleri de dahil olmak üzere insani yardım talebinde bulundu.

Toplantının ardından Rusya Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov’un, gazetecilere Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması için “tüm ön koşulların” artık mevcut olduğunu söyledi. Rus yetkililer, son şiddet olaylarından Ermenistan’ı sorumlu tutmaya devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu iddialara “barış güçleri ateşkes konusunda (Azerbaycan’la) anlaşabildiyse, neden Dağlık Karabağ’a saldırılmadan önce anlaşama yapmadılar? Herkes bir saldırının yaşanabileceğine dikkat çekiyordu, biz de Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan askerleriyle çevrili olduğuna dikkat çekiyorduk, öyleyse arabuluculuk neden gerçekleşmedi? Bunlar cevaplanması gereken sorulardır’ diye karşılık verdi.

Sky News Arabia’ya konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı temsilcisi Elçin Amirbeyov, tüm sorunların bir toplantıda çözülmesini beklemenin gerçekçi olmadığını ancak ‘Karabağ’daki Ermenilerin bundan sonra Azerbaycan’ın iç meselesi olduğunu’ söyledi.

Toplantı sırasında Dağlık Karabağ’daki Stepanakert’te silah sesleri duyulduğu iddia edildi. Ermeni gazeteci Tatul Hakobyan, Azerbaycan askerlerinin önceki günlerde şehrin dış mahallelerinde bulunan mevzilerden ateş açtığını öne sürdü.

Dağlık Karabağ’ın Eski Devlet Bakanı Artak Beglaryan da Azerbaycan askerlerinin şehirde yeni mevziler aldığını iddia ederek operasyonu doğruladı. Ayrıca Dağlık Karabağ’ın kuzeyindeki Haterk’te (Hasanriz) bir sivilin öldürüldüğünü söyledi. Azerbaycan, bu iddiaları yalanlamaya devam ediyor.

Serbestiyet