BM Güvenlik Konseyi’nde Karabağ’daki durum ele alındı

21 Eylül’de ABD New York Şehrinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Artsakh (Dağlık Karabağ) meselesine ilişkin tartışma yapıldı.

Avrupa Birliği’nin yüksek temsilcileri olmak üzere Fransa, Birleşik Kırallığı, Çin, Brezilya, Ekvador, Arnavutluk, Rusya, Türkiye ve birçok başka ülkenin temsilcileri konuştu.

Yaklaşık tüm temsilciler, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı son saldırıyı kınadı ve Artsakh’ı Ermenistan ile bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nu açmaya çağırdı.

Katılan ülkelerin temsilcileri ilan edilen ateşkesi not aldılar ve Azerbaycan’ın Kuzey’de bulunan Yevlakh şehrinde Azerbaycan ve Artsakh nüfusunun heyeti arasındaki birinci müzakereleri genel olarak memnuniyetle karşıladı.

Güvenlik Konseyi’nin üye her ülke tarafından Azerbaycan ve Ermenistan topraklarının bütünlüğünü ve kendi vatanında yaşama hakkını savunma gerektiğini dahil Artsakh halkının haklarını tanıdıklarının altını çizildi.

ERMENİ HABER AJANSI