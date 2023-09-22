Azerbaycan’dan silah bırakan Karabağlı Ermeni savaşçılar için ‘af’ hazırlığı

By euronews

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde silahlarını bırakan Ermeni güçler için “af” hazırlığı üzerinde dururken, Ermenistan bölgeye BM barış gücü gönderilmesi için bastırıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in danışmanı Hikmet Hajiyev, ülkesinin silahlarını bırakan Karabağlı Ermeni savaşçılar için bir af öngördüğünü söyledi.

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Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçler, silah bırakmadan önce Bakü’den güvenlik garantisi istediklerini bildirmişti.

Hacıyev ise, Reuters’a verdiği mülakatta, Azerbaycan’ın silahlarını bırakan Karabağ’daki Ermeni savaşçılar için af öngördüğünü söyledi.

Affın eski askerleri ve hatta eski savaşçıları bile kapsayabileceğini belirten Azerbaycanlı yetkili, “Eğer eski askerler de bu şekilde sınıflandırılabilirse, onlar için de af öngörüyoruz ya da bir aftan söz ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Karabağ Ermenilerinin haklarına Azerbaycan’a entegrasyonlarının bir parçası olarak saygı gösterileceğinin altını çizen Hacıyev, yine Ermeni toplumu temcsicilerinin insani yardımın yanı sıra petrol ve benzin tedariki talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Yetkili, cuma günü insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılacağını aktardı.

“Şartlarımıza uymayıp direnişe devam edeceğini açıklayan bazı bireysel grup ve subayların olduğunu görüyoruz.” diyen Hacıyev, “Bazı küçük grupların da ormana çekildiğini görüyoruz. Ancak bunun büyük bir güvenlik sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Bu elbette bazı zorluklara neden olacaktır ama o kadar da büyük ölçekte değil.” şeklinde konuştu.

Erivan’dan Dağlık Karabağ’a BM misyonu gönderilmesi talebi

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerinde hakimiyet ilan etmesinin ardından Fransa ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıran Ermenistan, bölgeye Birleşmiş Milletler Misyonu gönderilmesini talep etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’ı, BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerinin yıllık toplantısına denk getirilen “iyi planlanmış bir askeri saldırı” düzenlemekle suçladı.

Mirzoyan, Bakü’nün saldırısının kritik altyapıyı hedef aldığını, 200’den fazla kişinin öldüğü ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 kişinin de yaralandığını söyledi.

Azerbaycan’ın “saldırganlığının, barbarlığın ve sivil nüfusu kasıtlı olarak hedef almasının Dağlık Karabağ halkının zorla göç ettirilmesini amaçlayan trajedinin son perdesi olduğunu” ileri sürdü.

Mirzoyan, Güvenlik Konseyi’nden Dağlık Karabağ’daki sivillerin korunmasını talep etmesi; insan hakları, insani ve güvenlik durumunu izlemek üzere derhal bir BM misyonu görevlendirmesi; savaş esirlerinin iadesi ve bölgeye bir BM barış gücü konuşlandırmayı değerlendirmesini istedi.

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Bakü: Tüm hak ve özgürlükleri garanti etme kararlılığındayız

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise, Bakü’nün Dağlık Karabağ sakinlerine, anayasa ve uluslararası insan hakları yükümlülükleri doğrultusunda, etnik azınlıklara yönelik güvenceler dahil “tüm hak ve özgürlükleri” garanti etme kararlılığında olduğunu aktardı.

Bayramov, Ermenistan’ın “etnik temizlik” iddialarını şiddetle reddetti.

Ayrıca Bayramov, Ermenistan’ın 2020 anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da 10 binden fazla “silahlı oluşum” ve ağır askeri teçhizat bulundurduğunu söyledi.

Salı günü başlayan operasyon sırasında, önemli askeri teçhizatla birlikte 90’dan fazla karakolun alındığını aktardı.

Azerbaycanlı bakan, ele geçirildiğini iddia ettiği ekipmanların fotoğraflarını BM Güvenlik Konseyi toplatısında bulunanlara gösterdi.

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Öte yandan Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumu temsilcileri ile yapılan görüşmelerin de devam edeceğini söyledi.

Karabağ’dan temsilcilerin perşembe günkü görüşmeler sırasında okul, hastane ve diğer tesisler için gıda ve yakıt dahil insani yardım talebinde bulunduğunu, Azerbaycan’ın da kısa zamanda bu yardımları sağlayacağını belirtti.

Euronews